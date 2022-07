¿Qué significa torre con certificación ‘Ledge’?

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo

La preocupación por el medio ambiente está en muchos planes de gobiernos, aunque luego se quedan en letra muerta. Por suerte hay empresas privadas que toman muy en serio el tema. Un ejemplo; el ingeniero Leandro Mercedes, de LMC Constructora, y quienes le encargaron el proyecto la Torre ‘NovaCasa’, en Santo Domingo, que acaba de ser acreditada con la certificación EDGE. (‘Excellence in design for a greater efficiency’. O sea: ‘Excelencia en el diseño para mayor eficiencia’).

Ahorro de energía y agua

La certificación (dada por el GBCI y avalada por el Banco Mundial-IFC), es otorgada a construcciones sostenibles (edificios verdes y/o eficientes), que permiten el ahorro energético, de recursos y la protección del medio ambiente. En el caso de esta torre podrá alcanzar ahorros de energía en el rango de 21 a 36 por ciento; de agua, de 34 a 35 por ciento; y 55 a 62 por ciento menos de energía incorporada. Congratulaciones al ingeniero Mercedes.

Si no aparece el código de un producto…

Desde hace un par de meses, un supermercado no tiene el papel tipo Soft de Charmin. En otro tampoco. En un tercero descubrí que había cinco paquetes. Eché tres en el carrito. La cajera marcó cada uno, todos con el mismo código, pero en la pantalla aparece que no hay en existencia. Solicita un supervisor y, mientras llega alguno, pide a otra empleada chequear en la estantería a ver si hay un cartón con el código. Retorna y dice que no hay. ‘Pero aún quedan paquetes’, replico. Reitera que no, que solo aparece un papel con precio especial. (Pero no es el Charmin). Tras un rato vemos un supervisor, pero está llevando cambio a otra caja, así que esperamos a una supervisora. Revisa. No, no aparece. No lo puedo comprar.

Una cajera dispuesta a ayudar

La cajera, dispuesta en ayudar a que se solucione el problema, informa a la supervisora que he venido expresamente por este producto, pues no hay en otros comercios. La supervisora llama a otro supervisor, quien chequea en la caja, coge los tres paquetes y dice ‘No puede llevárselos. No tienen código’. Con una calma no habitual en mí le respondo: ‘Tengo más de 15 minutos esperando y un taxista esperándome. Busque un código, porque me los tengo que llevar’. Me mira y dice: ‘Espere’. Se va. Casi seguida regresa con un número que estaba en la estantería y lo dicta a la cajera. ¡Aparece el Charmin Soft! ‘Tenía un código alterno, excúsenos’, me dice el supervisor. Le doy las gracias. A él, pero sobre todo a la cajera Nefri, por su ayuda.

Nueva directiva en Academia de la Historia

Una nueva directiva rige los destinos de la Academia Dominicana de la Historia. Juan Daniel Balcácer reemplaza como presidente a Chez Checo. Le acompañan Fernando Pérez Memén, vicepresidente; Miguel Reyes Sánchez, secretario; Welnel Darío Féliz, tesorero, y Miguel Guerrero, vocal.