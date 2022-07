Ciberestafas alrededor de la serie Stranger Things vacían las billeteras de fanáticos

Santo Domingo

A principios de julio se estrenó la segunda parte de la cuarta temporada de una de las series más esperadas: Stranger Things, la cual rápidamente se ubicó entre los primeros puestos de las listas de streaming.



Sin embargo, investigadores de Kaspersky han detectado correos electrónicos no deseados (spam) y páginas de phishing que se aprovechan del afán de los fanáticos por ver nuevos episodios y obtener mercancía de la serie, diseñados para el robo de información personal y dinero.



Aunque los nuevos episodios ya se lanzaron, no todos eligen ver la serie en el sitio oficial. De hecho, los usuarios que optan por no suscribirse a un servicio de streaming y deciden ver una película o un programa en una página apócrifa, pueden terminar pagando un precio más alto de lo que se estarían “ahorrando”.

Investigadores de la empresa de ciberseguridad han detectado que, aprovechando el furor en torno a esta popular serie, ciberdelincuentes han lanzado varios señuelos, como la posibilidad de “ver los nuevos episodios por solo US$1”.



Para tener acceso a esta oferta, se le solicita al usuario crear una cuenta e ingresar su dirección y datos bancarios. Al obtener la información, los estafadores vacían las carteras de las víctimas, sin que éstas obtengan acceso al contenido prometido.

Además, los investigadores de la empresa detectaron correos electrónicos no deseados (spam) que ofrecen productos de dudosa calidad y se difunden a través de e-mails promocionales sin el consentimiento del destinatario. Por ejemplo, en uno de los correos electrónicos spam detectado, los usuarios tienen la oportunidad de comprar playeras de edición limitada relacionadas con la nueva temporada de Stranger Things.



El sitio, que admite todos los idiomas y todas las monedas para el pago, tal vez no sea necesariamente una página de phishing, pero el hecho de que los anuncios de estos productos se promocionan a través de spam y que el dominio se creó recientemente genera sospechas sobre la seguridad de comprar algo en esta página.

“El final de la cuarta temporada de esta serie resultó ser una montaña rusa para muchos espectadores, entre ellos yo, que soy fan. Sin embargo, esto solo ha avivado el apetito de los fanáticos por más, y ya se está gestando el entusiasmo para la quinta temporada de Stranger Things. Y, como sabemos, donde hay demanda de audiencia, los estafadores siempre intentarán sacar provecho. Por esta razón, los fans deben ser cautelosos, ya que intentar ahorrar, les puede salir caro”, comenta Olga Svistunova, experta en seguridad de Kaspersky.

Para evitar ser víctima de estafas, Kaspersky recomienda:

- Evitar los enlaces que prometen ver películas o series de televisión de forma anticipada. Si tiene alguna duda sobre la autenticidad del contenido, consulte con su proveedor de entretenimiento.

- Verificar la autenticidad del sitio web antes de ingresar datos personales y solo usar páginas web oficiales y de confianza para ver o bajar películas. Adicionalmente, es importante comprobar los formatos de URL y la ortografía del nombre de la empresa

- Prestar atención a las extensiones de los archivos que está bajando. Un archivo de vídeo nunca tendrá una extensión .exe o .msi