Un programa de Arqueología y Educación Patrimonial para estudiantes del nivel secundario

Salcedo, Hermanas Mirabal

El Instituto Antropológico y Arqueológico Antillano de Santo Domingo y el Museo Maguá presentan el primer programa de intercambio académico para la formación de estudiantes del nivel secundario en Arqueología y Educación Patrimonial en el país, a celebrase del 06 al 17 de julio en Ojo de Agua, Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal.

En esta primera campaña del proyecto participan estudiantes del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, de la provincia Hermanas Mirabal, y estudiantes norteamericanos de origen dominicano de High School for Media and Communications, residentes en New York.

El propósito principal del programa es educar a los participantes sobre la importancia del patrimonio cultural arqueológico, su protección, estudio y conservación, entendiendo que el conocimiento y la gestión adecuada de los bienes patrimoniales contribuyen con el fortalecimiento de la identidad cultural y la cohesión social.



CONTENIDO

A lo largo del programa los estudiantes recibirán herramientas teóricas y prácticas para promover, valorar y preservar su patrimonio en su comunidad.



Se realizará un entrenamiento básico en prospección arqueológica in situ, para fomentar aprendizajes significativos que partan de la vivencia y del “aprender haciendo”.



Los participantes tomarán varias clases introductorias para aprender sobre técnicas de registro y levantamiento de información, Cartografía y métodos de orientación aplicados al trabajo arqueológico. De manera paralela, se llevará a cabo un estudio exploratorio de las memorias locales relacionadas con el sitio arqueológico del Museo Maguá, por medio de entrevistas a personas clave de la comunidad.



Como parte de los resultados del programa se espera sensibilizar a los participantes sobre la importancia de los bienes patrimoniales y que ellos, junto con el equipo del museo sean capaces de elaborar una estrategia de difusión para la puesta en valor y protección del sitio arqueológico en Ojo de Agua.



El programa está coordinado por el equipo del Instituto Antropológico y Arqueológico Antillano, bajo la dirección de Diana Peña Bastalla, arqueóloga, investigadora y maestra de Ciencias y Estudios Sociales en la escuela High School for Media and Communications de la ciudad de New York, quien cuenta con una amplia experiencia en sitios arqueológicos indígenas y coloniales en República Dominicana, y desempeñó como directora del Museo La Isabela en la provincia de Puerto Plata, y el proyecto Montealegre: ingenio azucarero donde se llevó a cabo la primera rebelión de africanos esclavizados en América.

La Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, el Consulado Dominicano de la ciudad de New York, la Alcaldía de Salcedo, la Oficina Técnia Provincial, el Museo Hermanas Mirabal, la Cooperativa La Unión, La Casa de la Juventud, la empresa Agua de Mayo, la Junta de Vecinos “Juan María de León”, entre otros, han provisto los permisos, materiales y otras ayudas financieras y en especie para hacer este proyecto posible. La colaboración de estas organizaciones locales, nacionales e internacionales ha sido indispensable para la puesta en marcha del programa.