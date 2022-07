Acortamiento del pene tras una radical de próstata por cáncer

Pablo Mateo

Santo Domingo, RD

La prostatectomia radical es uno de los tratamientos existentes para el cáncer de próstata localizado, lo que no debe confundirse con el tratamiento para el crecimiento benigno de la próstata como son: (enucleación de próstata, resección transuretral de próstata, Rezum) etcétera. En la prostatectomia radical se extirpa la próstata entera junto con las vesículas seminales y en algunos casos también los ganglios linfáticos, mientras que en el tratamiento para el crecimiento benigno solo se extirpa el adenoma (la parte interna de la próstata), respetando la cápsula prostática y todas las estructuras que le rodean.



Repercusión sexual

Algunos de los efectos adversos o secuelas de tratamiento del cáncer de próstata que menos se mencionan en la consulta son los efectos adversos sobre la longitud del pene y otras secuelas sobre la esfera sexual. Aunque no muy frecuente, algunos pacientes refieren en la consulta un acortamiento del pene tras la prostatectomia radical (ya sea vía abierta, laparoscópica, o asistida por robot), y esto puede ser porque muchas veces el paciente tampoco le da mucha importancia y decide no mencionarlo en la consulta.

Otros efectos

Otras alteraciones sexuales que se pueden dar tras la prostatectomia radical por cáncer, son la cromaturia (pérdida involuntaria de orina durante el orgasmo), incontinencia urinaria con las erecciones, alteraciones en la sensibilidad con el orgasmo, anorgasmia (ausencia de orgasmo), o dolor con el orgasmo (disorgasmia).

Resultados de investigación

En los estudios basados en evidencia se menciona que entre un 20-40% de pacientes operados por cáncer de próstata, y aproximadamente un 4% si es con radioterapia, disminución en la sensibilidad del orgasmo del 40-60% después de la cirugía por cáncer y 35-55% si es radioterapia.

Después de la cirugía

En relación a la perdida de la longitud del pene, se demostró que después de 12-24 meses de tratamiento después de la cirugía radical de próstata por cáncer, el 60% de hombre recuperaron la longitud del pene que tenían antes de la cirugía. En conclusión, las pérdidas de longitud del pene van de 1 a 2 centímetros, aunque en la mayoría de los estudios realizados, estos centímetros son recuperados tras 1 a 2 años de tratamiento después de la cirugía. Ante la duda visite su urólogo.