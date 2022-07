“No, ¡se va a llamar Juan!”

María Teresa R. Elmúdesi

Santo Domingo

Hace una semana, celebramos varias solemnidades importantes: El 23 la víspera de San Juan Bautista; el 24, el Sagrado Corazón de Jesús y el 25 el Inmaculado Corazón de María.

San Juan Bautista fue decapitado por órdenes de Herodes Antipas, por no ceder a los caprichos de su esposa Herodías y sus inmoralidades, que le pidió a su hija Salomé, que había bailado en la fiesta celebrada por él y sus muchos invitados, que le trajera la cabeza del profeta.

San Juan Bautista es el único Santo al cual se le celebra la fiesta el Día de su nacimiento.

Él nació 6 meses antes que Jesucristo. Fue el precursor del Mesías, el Señor. Lo bautizó en el Jordán.

Esa historia la narra entera el Apóstol Lucas en el Cap.1: Zacarías el padre de San Juan, era un sacerdote judío que estaba casado con Santa Isabel, y no tenía hijos. Ambos eran viejos y ella estéril. Sin embargo, siendo ya viejos Dios, por medio del Ángel Gabriel, le dijo: “No tengas miedo, Zacarías; pues vengo a decirte que tu verás al Mesías, y tu mujer va a tener un hijo que será su precursor, a quien le pondrás por nombre Juan. Pero Zacarías, respondió al Ángel, ¿cómo podré asegurarme que es verdad, pues mi mujer es vieja y yo también?”.

El Ángel le dijo: “Yo soy Gabriel del trono de Dios y he sido enviado a traerte esta Nueva. Más como no le has dado crédito a mis palabras, quedarás mudo, y no volverás a hablar hasta que todo se cumpla”.