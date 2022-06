“Sabía que si no era en el béisbol, iba a ser en el modelaje”

Santo Domingo, RD

Kelvin Peñaloza tenía la vista fija hacia el béisbol. Nunca imaginó que la pandemia por el Covid-19 le iba hacer ‘strike’ a sus sueños. No se dejó vencer por la situación que doblegó al mundo. Puso en marcha su plan B, y es ahí que incursiona en el mundo del modelaje en el año 2021.

El 30 de abril de 2017, el modelo Kelvin Peñaloza con 16 años, arriba de Venezuela a República Dominicana con un solo objetivo: firmar para un equipo profesional de béisbol.

Debido a la situación política, social y económica que estaba atravesando su país natal, su entrenador y sus padres, Gilberto Peñaloza y Fanny Serrano, tomaron la determinación de que viajara hacia República Dominicana, la tierra del béisbol; decisión que estaban seguros que iba a contribuir con su futuro.

Kelvin viajó junto a su entrenador y otros dos jóvenes que también empacaron sus sueños y anhelos en búsqueda de sus metas. “Nunca me acompañó el miedo de lo desconocido a pesar de que iba a estar lejos de mis padres y mis amigos. Sabía que era un nuevo comienzo en mi vida en un país donde pensé que sólo duraría no más de un año”, detalla el joven que hoy tiene 21 años.

Al principio tuvo que alojarse en una pensión, pero luego fue acogido por una familia dominicana.

Kelvin tenía pleno conocimiento de sus dotes en el béisbol. Sin embargo, todo cambió cuando llegó la pandemia, se cerraron las fronteras y todo se paralizó. “Tuve que dejar de entrenar en esos dos años que eran cruciales para mi carrera en el deporte, que es esfuerzo, tiempo, dedicación y disciplina, y comencé a pensar en cuál era el rumbo que debía tomar en mi vida”.

Ni la rabia ni la decepción se apoderaron de Kelvin, porque en su día a día aplica la siguiente regla: “Hay que estar preparado para todo”.

Aunque alcanzar sus sueños de pertenecer a una liga profesional de béisbol no fue posible, Kelvin sabe que llegará lejos en la vida, y esta vez lo está haciendo en el mundo del modelaje. “Todo empezó cuando un día fui a un colmado, y un cazador me dijo puedes ser modelo y me facilitó una tarjeta que decía ‘casting’ para modelos. Busqué el Instagram de la academia, y escribí al número que tenía inscrito, en el cual me indicaron el día y la hora para asistir. Me animé a ir y fui seleccionado. En ese momento sabía que, si no era en el béisbol, iba a ser en el modelaje”, expresa hoy un Kelvin animado.

Uno de los logros de Kelvin en el mundo del modelaje es ser uno de los modelos del diseñador Starlin de Holma. Ha formado parte de sus colecciones ‘Star Suir’ y ‘Change 21’. Además, tuvo la oportunidad de participar en ‘Ciudad Merengue Fashion Week 2021’, semana de la moda que se realizó en Santiago de los Caballeros.