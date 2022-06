¿Olvido o marginación a la Cofradía de los Congos de Villa Mella?

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

Tengo en mis manos el programa contentivo de las Fiestas Patronales del Espíritu Santo de Villa Mella 2022, que se inició el 27 de mayo y culmina este Domingo de Pentecostés.

Siempre le he dado seguimiento a esta manifestación y recuerdo cuando la UNESCO le otorgó el reconocimiento como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad al Espacio Cultural de la Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villa Mella en el 2001 y tuve el placer de entrevistar al cura de la parroquia homónima, Abraham Apolinario, para este periódico.

El título fue: “Que suenen los congos. En Villa Mella conviven las celebraciones de los congos y de la Iglesia”, publicado el 26 de mayo, Día antes del Domingo de Pentecostés y si no me equivoco, son pocos los párrocos que han apoyado esta tradición.

La función principal de la Cofradía de los congos es cumplir con la Iglesia, en la fiesta del Espíritu Santo, con Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre y con los ritos funerarios de sus cofrades.

Todas estas informaciones las detallo porque en el programa de este año, y en otros anteriores, no se menciona la participación de una pareja bailando congos al finalizar la misa, y más me sorprende que se hace hincapié en la entrada del programa sobre la declaratoria de la UNESCO, elogiando a don Sixto Minier como “Creador de la Cofradía” y no es cierto, en vista de que ya van cuatro generaciones, casi doscientos años.

También llaman al Capitán de la Cofradía “folklorista”. Don Sixto no fue folklorista; más que un portador de tradición oral, fue continuador de un legado familiar que aún pervive.

Da vergüenza, además, que las veces que he estado presente los organizadores de las fiestas (la Iglesia) no les dan espacio a los tocadores de congos y de priprí para que las parejas bailen en el espacio del parque de Villa Mella. Tampoco entiendo que la paloma del Espíritu Santo se pose en el congo mayor, instrumento de los congos, las maracas en el extremo izquierdo y que la canoíta, instrumento único de esa danza no aparezca en el diseño.