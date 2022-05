Xenia Gell y Laura Álvarez: un trabajo conjunto

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo

‘De tal palo tal astilla’ dice un conocido refrán que bien puede aplicarse a Xenia Gell y a Laura Álvarez (madre e hija, respectivamente), a quienes la revista Aldaba trae en portada, con una artística foto tomada por Harold Lambertus. La diseñadora (Xenia) y la arquitecta (Laura) trabajan juntas en su estudio de diseño y arquitectura en la ciudad de Santiago. En este último número de Aldaba, publicación de diseño interior y decoración de Editora Listín Diario, podrás ver cómo este interesante binomio aborda conceptos de tradición, pero también de reinvención del estilo de la región norte. Es que este número de la revista va principalmente dedicado a dicha región. Sus páginas están llenas de la creatividad de sus residentes.

Exposición de obras de Jaime Colson

‘Colson Desconocido, Reencuentro con el Caribe’ es el título de una exposición de obras de la colección Bellapart Álvarez, que será presentadas en una muestra organizada por el Museo y el Centro Cultural Banreservas, con el apoyo de Seguros Reservas. Tan interesante exposición se inaugura este jueves 2 de junio, en el Patio del Centro Cultural Banreservas, en la calle Isabel la Católica 202, Ciudad Colonial. Entiendo que estará abierta bastantes días, pero no tengo el dato de hasta cuándo estará a la vista del público en dicho local.

‘¿Por qué casi no escribe de viajes?’

Hace poco Laura Olivo, la subeditora de la revista de diseño interior y decoración Aldaba, recibió una llamada. Era de una lectora fiel del Listín Diario impreso. Le preguntaba por qué yo casi no escribo de viajes. Laura comentó que yo escribo todas las semanas. ‘Pero no de viajes’ acotó la señora. Tiene razón. Es que por la pandemia no salí del país. Entre el penúltimo viaje, febrero 2020, y el ultimo, octubre 2021, pasaron un año y ocho meses. Aunque mi presupuesto está cada vez más limitado, ya estoy sacando cuentas a ver si puedo cruzar el charco. Mas, para complacer a esta lectora, tal vez la próxima semana, Dios mediante, podrá leer mis remembranzas de un viaje a Oporto. Luego retorno a la Ciudad Colonial, donde las anécdotas hacen más ameno conocer sus puntos de interés.

¿Cuáles son los requisitos actuales para viajar?

Cada país tiene sus propias reglas y las va cambiando según las circunstancias del Covid-19 y la procedencia del viajero. Como decimos vulgarmente: ‘Es un lío y su madre’. ¿Exige certificado de vacunación? ¿Pide prueba PCR? ¿Hay que llenar un formulario de sanidad? ¿Dónde se consigue? ¿Y el formulario digital de migración de República Dominicana? Con tanto formulario digital, si bien la tecnología facilita los procesos, todo se complica cuando no se sabe a qué webs acudir. Me confieso inepta. Suerte que tengo a quiénes acudir en mi familia.