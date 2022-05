Una lamentable omisión

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Fui al Museo de la Familia en la casa de Tostado y me encontré con la desagradable sorpresa de que las piezas en mal estado siguen sin ser restauradas y ha crecido la cantidad de estropeos.

El director, un señor muy amable, me informó que no había logrado conseguir quién hiciera las reparaciones, amén de que no había dinero para las mismas.

Salí de allí anonadada. Hace unos meses se hicieron una serie de reparaciones en la mansión y se restauró el jardín. Yo creía que habían procedido también a la restauración de las piezas dañadas. Esto no fue así, lamentablemente. Todas las piezas de ese museo son auténticas, conseguidas en los hogares de familias dominicanas, en diferentes partes del país, fue un trabajo acucioso que me tomó más de dos años. Volver a conseguir esas piezas es difícil. Tengo entendido que, en el proyecto del BID con respecto a la ciudad de Ovando, se va a intervenir el Alcázar de Colón, también el Museo de las Casas Reales, tanto en sus plantas físicas como las colecciones. Así mismo se hará un museo en la fortaleza, proyecto bastante antiguo que no se hizo porque, aunque el gobierno de Joaquín Balaguer emitió el cheque para efectuar el museo, ese dinero fue usado para otros fines por la Comisión de Monumentos. Tengo en mi poder la lista publicada con la emisión de cheques, antes de la entrega del gobierno a Antonio Guzmán.

Si el BID va a destinar una parte del dinero a esos museos mencionados, bien se podría solicitar que se incluyera el Museo de la Familia de la casa de Tostado. Esto con buena voluntad lo pudiera llevar a cabo el Ministerio de Cultura, en alianza con el ministerio de Turismo, el que está encargado de la administración y realización del proyecto.

Los museos deben ser atendidos y mantenidos adecuadamente. Lamentablemente, esto no sucedió en los anteriores períodos de gobierno. Hoy en día, es imperativo que esto suceda. Ya los museos de la Plaza de la Cultura han sido intervenidos adecuadamente, los de la Ciudad Colonial serán atendidos también, pero el de Tostado no ha sido incluido en los planes. El proyecto del BID, tal y como se conoce, fue realizado en el gobierno anterior, así como partes del mismo fueron rechazadas por la ciudadanía, como sucedió con intento de convertir las Ruinas de San Francisco en un pudín de cemento, se podría modificar el mismo para incluir el Tostado en los planes y tener de este modo todos los museos funcionando en óptimas condiciones. La ciudadanía estaría satisfecha y los turistas podrían admirar nuestros tesoros.