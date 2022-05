La música inspira la fachada de una casa en la Ciudad Colonial

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo, RD

Desde Gazcue, adonde acudo a una consulta médica, salgo hacia la Ciudad Colonial a comer un dulce criollo. Enfila el auto por la calle Padre Billini cuando, a la altura de la calle Arzobispo Meriño, recuerdo que muy cerca, paralela, está la calle Arzobispo Portes. ‘No sigas’, digo a Alexis, mi hijo menor, que conduce el vehículo. ‘Vamos a la Arzobispo Portes, a buscar una casa con un adorno musical’. ‘¿Qué número tiene?’, pregunta. ‘No recuerdo Así que vamos desde el principio, desde el Parquecito Rosa a mirar cada casa’. Y así lo hacemos hasta dar con ella. ‘Mírala ahí, a la derecha’. Es la número 63. Estacionamos en una calle aledaña y a pie nos dirigimos al lugar. Pese a que un letrero interrumpe la perspectiva de su fachada se la identifica fácilmente. Curiosa me acerco a ver qué dice el aviso. Es de un ingeniero del CODIA. Informa que la casa está en saneamiento. Si bien a ojos vista le falta pintura, no me importa. Es su originalidad lo que me interesa, así que Alexis le toma fotos desde un par de ángulos distintos.

Me detengo a observar la fachada del que debió ser el hogar del célebre compositor. En ella resalta ‘un arco ovalado cuya forma simula dos claves de fa invertidas, elemento determinante de su identidad’. La explicación es de la Guía de Arquitectura Santo Domingo. De pie, frente a frente desde el otro lado de la calle, descubro algo de lo cual no había leído: un instrumento musical representado en un muro de la galería: es una lira, en cuya base a cada lado surge una rama. Parece de laurel. La lira, en la mitología griega, era el instrumento de Orfeo y de Apolo: símbolos de la claridad, la música y la poesía. La lira es la antecesora de la guitarra y el arpa.

El diseño de esta vivienda, conocida como Residencia Ravelo, está inspirado en la música. Intuyo, por tanto, que quien aquí residió fue el reconocido compositor dominicano José de Jesús Ravelo, autor entre otras obras del oratorio ‘La muerte de Cristo’. Fundó y dirigió el Liceo Musical, que al desaparecer dio paso al Conservatorio Nacional de Música. Ravelo nació en 1876, falleciendo en 1951.

Antes de volver al auto, en la esquina de la Arzobispo Portes con Arzobispo Meriño entramos a echar un vistazo al patio interior del antiguo Colegio de Gorjón, edificio del siglo XVI que aloja hoy día el Centro Cultural de España. De este edificio tiempo atrás hice algunos comentarios. Seguimos nuestra andadura bajo la sombra de uno que otro árbol de los escasos que crecen en la Ciudad Colonial.

Las Máscaras

‘Por aquí cerca funcionaba, o funciona, el Teatro Las Máscaras’, dice mi hijo mientras caminamos por la acera sur de la Arzobispo Portes. Un cartel llamativo, en la casa 56, nos alerta. Es la imagen de tres mujeres de perfil. Promociona la obra de teatro con un nombre por igual muy llamativo: ‘Las hijas de su madre’. Pues sí, todavía existe Las Máscaras. ¡Bien por ellos!

Ver también: El Palacete Vicini resalta en la Ciudad Colonial