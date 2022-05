Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

Esta historia comienza con risas. Es de esas que te contagian y te hacen creer que la vida es pura diversión. En efecto, así la viven Clariluz y Claribel Ortiz Abreu, unas gemelas que se están robando el ‘show’ en el ámbito internacional.

Claribel ha saltado a la fama con su participación en diferentes ‘films’ dentro y fuera del país. Su papel como la hermana de Che en ‘Sex and the city’ en su versión ‘And Just Like That’, le permitió compartir escenario con Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). Esto la convierte en orgullo nacional, pero no debilita su humildad.

Clariluz, mejor conocida como ‘DjLuz’, no se ha quedado atrás. Al frente de los platos, ha dejado muy bien parada a la comunidad de ‘djs’ del país. Ha abierto conciertos de artistas como Daddy Yankee, Pitbull, Rihanna, Farruko, J Balvin y Tito el Bambino. También ha hecho lo propio con artistas locales como Toño Rosario, Johnny Ventura (QEPD), Los hermanos Rosario, Eddy Herrera, Mozart La Para, Peña Suazo, entre otros.

Conversar con ellas y no preguntarles cuáles han sido sus sacrificios para lograr la posición profesional que hoy ostentas, es imposible. Ambas tienen una respuesta contundente que, como buenas hermanitas coinciden en responder: “Nuestro sacrificio más grande es el haber tenido que separarnos para realizar nuestros sueños. Tener que vivir en países diferentes es difícil. Así que tratamos de mantener siempre la comunicación”.

Al dar este detalle no dejan de admitir que su conexión no tiene fronteras. El hecho de que se dediquen a actividades del mundo artístico, también favorece ese lazo afectivo que las convierte en gemelas en la vida y en el arte, aunque juntas, pero no revueltas.

¿CÓMO LOGRAN DARSE A CONOCER?

Claribel estuvo en el concurso de ‘Mi Gran Actuación’, en el programa Más Roberto. Más tarde gana un concurso de monólogos en Funglode, donde fue invitada de honor del Festival de Cine, en el año 2013. “Luego los humoristas Raymond Pozo y Miguel Céspedes me buscaron para trabajar con ellos un tiempo en su programa, hasta que llego a Estados Unidos para obtener mi título y así formalizar mi carrera como actriz, y los resultados están ahí”.

Antes de ser Dj, Clariluz fue modelo. Participó en Miss Petite República Dominicana 2010. Gracias a su desenvolvimiento se va fuera a representar al país. “Luego quería seguir en el arte y la música, y aprendí algunas cosas aquí como dj. Después me fui a vivir a Miami en donde aprendí bastante, volví y desde entonces trabajo para las marcas más reconocidas y divertidas”, lo celebra como sabe: riendo.

¿QUÉ TIEMPO LLEVAN EN EL ÁREA QUE DESEMPEÑAN?

Esta es otra interrogante que contestaron las gemelas con mucha emoción. Claribel lleva 17 en la actuación. En ese tiempo ha participado además de en ‘And Just Like That’, en las series ‘Law and Order SVU’, ‘New Amsterdam’, ‘Evil’, ‘Power Book III ‘Raising Canan’, ‘Billions’, ‘Blacklist’, ‘Younger Seson 7’, ‘FBI Most Wanted’, Hit Men, entre otras. Vive en Estados Unidos.

TRAVESURAS DE GEMELAS

La alegría de estar disfrutando de un momento hermoso en la vida de cada una, no saca del aire las hermosas vivencias que atesoran de su infancia. Recuerdan cómo les hacían bromas a los profesores en el colegio. “No sabían distinguirnos, así que a veces nos ponían la misma nota y nosotras a propósito decíamos que las dos participábamos mucho para que se confundieran. Nos gozábamos esas travesuras”. Es imposible no reír.

Pero sus juegos no se quedaron en la infancia. En la universidad, una iba a clases por la otra y los profesores pensaban que era la misma. Tomábamos exámenes una por otra. Y una de sus más alegres anécdotas es cuando a veces no estaban por saludar a nadie o alguien las llamaba. “Ahí nos hacíamos pasar por la gemela, alegando que no conocíamos a esa persona. Le decíamos: ‘no soy yo, es su gemela. Hasta el día de hoy seguimos haciendo travesuras”. No pueden dejar de reír a carcajadas las dos jóvenes que ponen en alto el nombre del país en el mundo artístico.

“LA PERSISTENCIA HA SIDO LA CLAVE DE NUESTRO ÉXITO”

Clariluz y Claribel Ortiz Abreu son de Jarabacoa. Fue en su amado pueblo donde aseguran vivieron una infancia divertida. “Crecimos en un lugar donde teníamos caballos desde pequeñas, jugábamos en el cafetal de nuestra abuela. Allí pasábamos muchas horas divirtiéndonos y rodeada del amor de nuestros padres y familiares, vivimos momentos inolvidables”. Esta parte DjLuz la cuenta con nostalgia.

Tras reponerse de la melancolía, no oculta lo satisfecha que se siente de que ella y su hermana gemela, Claribel, estén realizando sus sueños y al mismo tiempo representando al país dignamente. Claro, para ello han necesitado del apoyo de sus padres Miguel Antonio Ortiz y Cristina Abreu, así como de sus otros dos hermanos Wilka y Benjamín.

“Ellos siempre nos han apoyado, aunque al principio dudaban porque nosotras como todas las chicas de nuestra edad elegimos carreras poco convencionales. Nos fuimos por la parte un poco más difícil, porque no son profesiones estables. Sin embargo, con el tiempo ellos han visto nuestros compromisos y están felices con nuestra elección y con lo que nos está pasando para nuestro crecimiento y el del país”. Son palabras de la que hace sonar los platos.

Ellas también se han apoyado entre sí. “La vida que hemos tenido, siempre ha sido consensuada entre las dos. A veces es normal que haya desacuerdos, pero jamás hemos tenido celos una por la otra porque hemos estadoseguras de lo que queremos”. Con esta aclaración responden la pregunta de si ha habido algún celo profesional entre ambas.

“Es más, para que tengas una idea, Claribel cuando me vio como Dj, también quiso serlo y aprendió, solamente para acompañarme a pinchar cuando yo estoy tocando y así ayudarme cuando ha tenido la oportunidad. De hecho, tienen en mente realizar el sueño de concretar un proyecto juntas, llamado ‘Dj Double’.

¿CON QUÉ SOÑARON?

“Siempre soñamos con la música y el arte, desde niñas ha sido algo que nos atrae. Así que buscamos toda la vida ese espacio en donde podíamos encajar y ser nosotras mismas. Algo muy importante es que hemos logrado concretar cada sueño, pero apegadas a los valores de nuestros padres y manteniendo nuestra esencia”. Claribel lo dice.

Una actriz y otra Dj, una vive fuera y otra en el país, pero siguen siendo esas dos “gotas de agua” que comparten sus éxitos, emociones, alegrías y tristeza. Una es fan de la otra, porque aunque se dediquen a dos ramas distintas del arte, ambas son amantes de la música y la actuación.

Aunque se han dedicado en cuerpo y alma al arte, las gemelas Ortiz Abreu, son graduadas de Mercadotecnia, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm). Hecha la carrera, Claribel se fue a Estados Unidos y allá se gradúa en ‘New York Film Academy’ y refuerza su rol de actriz. Mientras que Clariluz, además de la música, se dedica a trabajar con redes sociales, política y asuntos gubernamentales.

A LA GENERACIÓN DE CRISTAL

Que mantengan los valores y sean diferentes a quienes quieren imponer y normalizar las cosas que están mal llamándolas bien es un consejo que las gemelas ofrecen a algunos jóvenes que, tal vez por intolerancia, “tiran la toalla” y no persisten en sus sueños.

“Que persistan e insistan porque a veces el camino largo es el más seguro, aunque el más difícil. Suele pasar que nos devolvemos casi llegando donde íbamos y nos quedamos con ese mal recuerdo, con esa sensación de por qué no seguimos intentándolo”. Con esta consideración coinciden.

Los exhortan a no dejarse llevar por la corriente de hacer cosas malas esperando que todo salga bien. “Es importante que sepan que, mantenerse apegados a Dios, quien todo lo puede y quien nos da más de lo que merecemos, es la clave del éxito. Recuerden que también tener metas y objetivos claros y alcanzables es lo ideal para que no se frustren con cosas que a lo mejor no son tan realizables como parecen. Crean en lo que son a pesar de la negativa y de los obstáculos que puedan encontrar en el camino”, concluyen esperanzadas en que continuarán saboreando las mieles del éxito.