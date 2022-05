¿Cuándo sucederán los próximos eclipses en República Dominicana?

Shaddai Eves

shaddai.eves@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Los eclipses son de los eventos celestiales más sorprendentes que tiene la astronomía.

Los aficionados del espacio, pero también los que sólo son observadores curiosos, esperan la fecha en que ocurran estos fascinantes sucesos, que no son tan frecuentes presenciar.

Por lo general, hay dos eclipses lunares y solares cada año. Sin embargo, los eclipses solo se pueden ver desde algunos lugares.

Por ejemplo, un eclipse solar total, en el que la Luna bloquea por completo la vista del Sol desde la Tierra, solo es visible desde un lugar específico una vez cada 350 años en promedio. Otros lugares pueden experimentar eclipses solares totales con más frecuencia que eso, explica la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) en su revista Solar System Exploration (https://solarsystem.nasa.gov/eclipses/home/).

Esto significa que, si bien los eclipses ocurren en la Tierra con bastante regularidad, las posibilidades de experimentar uno en un lugar específico pueden ser escasas.

“Muchos eclipses solo ocurren sobre los cuerpos de agua de la Tierra, que cubren el 71% de nuestro planeta, lo que hace que sea aún más improbable presenciar uno”, indica la NASA en su revista Solar System Exploration.

En los próximos 25 años desde la República Dominicana se podrán observar 31 eclipses, de los cuales 9 serán solares y 22 lunares, aseguró el ingeniero y miembro de la Sociedad Astronómica Dominicana (Astrodom) Manuel Acevedo.

“De los 22 lunares la mitad serán totales. De los 9 eclipses solares, 7 serán parciales, uno será anular y uno será total. Estos 2 últimos son por mucho los más raros y espectaculares”, agregó el especialista en astronomía Acevedo.

La mañana del 5 de enero de 2038 ocurrirá un eclipse anular que será visible en territorio dominicano.

El llamado anillo de fuego será visible desde varias provincias del suroeste del país: Pedernales, Barahona, Independencia, San Juan, Azua y Peravia.

En el resto del territorio nacional el eclipse será solo parcial, pero con la Luna cubriendo un alto porcentaje del disco solar, más de 88%.

Pero el gran espectáculo llegará el 12 de agosto de 2045 cuando en el país se observe el mayor eclipse desde tiempos de la Restauración de la República (1,865).

“Sera un eclipse total en prácticamente todas las ciudades del país con excepción de Punta Cana y Pedernales. Y, además, uno de los más largos del siglo con una totalidad que casi alcanzará los 6 minutos en el país”, comentó Acevedo.

¿Cada qué tiempo es que suceden?

Anualmente pueden suceder hasta siete eclipses entre lunares y solares.

“Simplificando existe un ciclo en que los eclipses se repiten cada 18 años y 11 días. Así que un eclipse con casi las mismas características (duración, movimiento, tipo) se repite con esa frecuencia solo que con la Tierra ligeramente girada, así que la zona donde es visible, cambia. Esto se llama ciclo de Saros, pero solo eso no permite una predicción rigurosa de los eclipses”, explica Acevedo.

¿Por qué no son tan visibles en RD?

El mismo especialista explica que “si tomamos áreas de igual tamaño en realidad no hay lugares donde se "disfruta muchísimo" los eclipses con preferencia a otros. En países extensos se ven más eclipses de Sol sólo porque abarcan más de la superficie de la Tierra, pero una ciudad específica no tiene más eclipses por década que otra”.

“En el país vemos pocos eclipse “de sol” por qué abarcamos poca superficie. Tenemos tantos eclipses solares como los países de igual tamaño”, agrega.