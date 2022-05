Más que una madre

Luis García Dubus

Santo Domingo, RD

- “¿A quién quiere usted ver?

Preguntó el guardián del recinto carcelario a una señora vestida de negro que traía un pequeño paquete.

- “A Juan Pérez”, contestó ella, humildemente.

- “¡Ese es el peor criminal que tenemos aquí!” exclamó el carcelero con un tono que expresaba desprecio y odio, y añadió: “Ni siquiera los otros presos quieren saber de él...”

- La mujer lo miró fijamente antes de hablar. Luego sólo expresó: “Pero es mi hijo”.

La verdad es que quien, como “Juan Pérez”, tiene viva a su madre, tiene un tesoro humanamente incomparable. Muy difícilmente encontrará en la vida un amor más confiable que ese.

Y, sin embargo, siendo el amor de una madre lo más grande, y lo más fiel que existe en este mundo, hay otro amor que lo supera.

Es a esto que se refiere Dios cuando nos dice por boca de Isaías:

“¿Puede una madre olvidarse de su criatura... dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, Yo no te olvidaré”.

Es una tremenda promesa de amor, indudablemente. Decirme a mí: “yo te quiero más que lo que tu mamá te quiso”, ¡es impresionante!

Hoy el evangelio, tiene una promesa todavía mayor. Escuche:

“Mis ovejas obedecen a mi voz, yo las conozco y ellas me siguen; yo les doy vida eterna y no se perderán jamás, nadie me las arrancará de la mano”.

El Señor dice que Él lo conoce a usted personalmente, particularmente, íntimamente, incluso mejor de lo que usted se conoce a sí mismo.

Y también dice que Él está pendiente de usted, amigo. Más pendiente que lo que podría estar su propia madre.

Mucha gente no entiende estas cosas.

La razón es que no conocen al Señor.

Él dice que Él es un Pastor.

Y un Pastor es un amigo que protege y que conduce.

Protege de modo que ningún “lobo” pueda hacerle daño, y conduce de tal manera que si usted sigue su voz; todo le saldrá bien ¿Qué le parece?

LA PREGUNTA DE HOY

¿Cómo se consigue tener este Amigo como Pastor?

Él se lo está ofreciendo a usted en este mismo momento. Esto es algo que solo hay que aceptarlo y obedecer.

O dígame una cosa: ¿Usted cree que leer este artículo fue idea suya? ¿Usted cree que el impulso de hacerlo partió de usted...? Piénselo, usted fue movido y no se resistió.

Eso es lo que significa obedecer: dejarse conducir.

Pues la razón es que el Señor quería reiterarle su oferta de amistad particular, de protección, y de guía interior.

Usted sólo tiene que aceptarlo.

Ser ovejas de Cristo es un misterioso don del Padre..., y una respuesta libre del hombre.

Acerca del evangelio de San Juan 10, 27-30

Luis García Dubus (1930-2019)