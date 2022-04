La opinión de mi factótum

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Emma esperó a que yo me tomara el cafecito mañanero para dispararme una sarta de quejas, debido a un programa que vio en la televisión la noche anterior. Quería saber a qué se debía la medida del Ministerio de Trabajo con respecto a las trabajadoras domésticas.

Yo, sorprendida al principio, no supe qué contestar. Luego le expliqué lo que se pretendía con aquella medida. A mi cocinera aquello no le resulta muy práctico. Lo primero que me dijo fue que la cantidad de trabajadoras domésticas que serían despedidas sería catastrófica. Estuve de acuerdo. Luego me interrogó sobre el pasaje. Resulta que, en casa, a toda trabajadora se le da una suma en efectivo para que pueda solventar su pasaje de ida y vuelta al trabajo. Le dije que aquello no tendría efecto con las nuevas medidas.

Luego me preguntó sobre la comida. En casa, se provee a las trabajadoras de abundante comida al desayuno, el almuerzo y, si es el caso de que permanezca para dormir, se le ofrece una cena decente. Aquello no está contemplado en las nuevas medidas. Tampoco lo está el uniforme con el que la empleada defiende su ropa particular. Tampoco está prescrito el cuidado con que, en mi caso, se vela por la salud de la empleada, ni los medicamentos que se le proveen en caso de enfermedad.

A mi fiel cocinera todo esto le suena a concierto para orquestar algo más; no me sabe decir qué, pero no le gusta. La verdad es que estas medidas solo van a ir en perjuicio de la clase doméstica, porque muchos, muchísimos hogares, ante tales exigencias, simplemente prescindirán de la ayuda de este tipo de empleadas. Las que no están preparadas para desempeñar otro oficio se sumarán a la enorme cantidad de desempleados que hay en el país.

Hay medidas justas que hoy en día están vigentes, tales como las vacaciones pagadas, el doble sueldo en Navidad, una remuneración decente, de acuerdo con los parámetros del Ministerio. El pasaje es algo que se debe tomar en cuenta, así como la alimentación.

Emma está de acuerdo conmigo. Además, agrega que todas deben estar amparadas por el seguro de salud, a lo que yo me sumo.

Veremos en qué termina esto. Espero que sea para satisfacción de todos.