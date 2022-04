¡Somos economistas!

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

Tenemos entendido que, para ejercer bien una carrera, definitivamente hay que estudiarla. En los conocimientos y en la práctica es que se obtienen las competencias para ser un buen profesional. Claro, hay casos en los que quienes la practican de manera empírica obtienen éxito sin haberse sentado nunca en una butaca de la universidad. Bien por ellos. No pasa con todas las carreras, aunque hay una que, en los últimos tiempos, todos la estamos “cursando” o nos estamos “graduando”: La Economía. Es que vivimos quitando un chin de aquí y poniéndolo por allí, y ya somos expertos en la materia.

Más es menos y menos es más

Tan bien nos está yendo como “economistas” que manejamos muy bien los términos. Sabemos que más es menos cada vez que vamos al supermercado y pagamos varios miles de pesos por dos o tres artículos. También nos damos cuenta de que menos es más cuando recibimos pocos ingresos y gastamos por encima de ellos, no porque queremos, sino porque así las cosas… ¿Que las autoridades han hecho de todo para ayudarnos a tener éxito en esta carrera? Es cierto, como verdad es que la especulación desborda cualquier intención. No bien anuncian el aumento del petróleo para la semana próxima, por ejemplo, cuando al día siguiente ya debemos ponernos a sacar cuentas porque todo amanece por las nubes.

Un presupuesto bien armado

Cansada de armar y desarmar el presupuesto del mes, doña Minerva se fue a una ciudad fabulosa donde la población completa es economista, pero lo es porque tiene una cultura de finanza organizacional que le ayuda a manejarse adecuadamente con sus ingresos y egresos. Esto le resulta fácil. Allí no hay alteración alguna, pues cuando vienen a subir los combustibles, los alimentos y los servicios es porque a cada quien se le ha hecho un reajuste en su salario, si es empleado; o se le ha puesto en conocimiento previo, si es un empresario para que no se le altere su presupuesto. No hay quien invente con especular en los negocios, sobre todo en los que venden productos alimenticios, comprando barato para vender a precios “por las nubes”. De ninguna manera. Este es un atropello que se paga caro.

De regreso con los bolsillos “limpios”

Cualquiera se queda en esa ciudad fabulosa, dice doña Minerva, pero hay que regresar para seguir sacando cuentas, porque aunque “punta de lápiz no mata a nadie”, las deudas sí vuelven loco a cualquiera, y eso es lo que ella no quiere. De ahí que, prefirió venir a su realidad porque está a punto de “graduarse de economista” para poder sobrevivir como muchos dominicanos que nos la pasamos restando y dividiendo porque las sumas y las multiplicaciones todavía son tema de otra clase.