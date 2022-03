Cero presión: Tener 30 y sin hijos es algo personal

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La doctora Rafaela Burgos, psicóloga y terapeuta familiar, respondió una serie de preguntas realizadas por los lectores de Listín Diario. Esta vez las interrogantes estuvieron centradas alrededor de las “relaciones tóxicas”, pérdida de un hijo, hijos fuera de matrimonio y presión social de formar una familia.

A continuación, las preguntas y respuestas:

Pregunta: Tengo 30 años, soy profesional, tengo un trabajo estable, pero a veces me da un poco de ansiedad el hecho de que todavía no tengo una familia ni hijos y la presión social de mi familia y amigos a veces me desespera, ¿cómo puedo sobrellevar la situación?

Respuesta: Si se quiere tener pareja e hijos y cuándo, es una decisión que cada persona necesita tomar de forma libre. Sabemos que la presión social y familiar puede ser difícil de resistir; se requiere establecer límites claros y firmes, con cortesía, pero sin pretender convencerles de nuestras razones; poco a poco las personas cercanas lo van aceptando, sobre todo si no permitimos que sus opiniones nos dirijan.

P: Cuando veo algún bebe lloro, tengo una hermana que recientemente dio a luz, no puedo ni mirarla y me siento menos porque no pude tener el mío. ¿Cómo puedo sobrellevar la pérdida de un embarazo?

R: Es un duelo y como tal, será distinto para cada persona. Es importante el apoyo de la pareja y/o la familia, darse permiso de no estar bien, aunque haya pasado un tiempo y los demás entiendan que "ya deberías estar bien”. Tratar de ir al propio ritmo, un día a la vez y buscar ayuda, pueden ser opciones oportunas.

P: Hace 4 años tuve una relación tóxica. Mi ex pareja era alguien controlador, manipulador y celoso. A pesar de que ya ha pasado el tiempo y he superado, siento que en mi quedaron secuelas, tengo una actual pareja y a veces siento celos o desconfío.

R: Esto es bastante frecuente. Aún después de mucho tiempo de haber terminado una relación abusiva, sus efectos (temor, inseguridad, desconfianza, etc.), pueden hacerse presentes en la víctima, en algunos escenarios, impidiéndoles seguir adelante con seguridad. Puede ser recomendable que busques ayuda profesional, para tratar de superar esto, con apoyo terapéutico.

P: ¿Cómo uno puede soportar que el esposo tenga un hijo fuera del matrimonio? Yo aún no estoy preparada para tener un hijo, porque cuando tenga uno quiero darle una mejor vida de la que tuve

R: En cada pareja y cada persona esto puede vivirse de forma diferente, tanto por las características de los miembros de la pareja, como por las circunstancias que pueden rodear el nacimiento del hijo. Muchas parejas logran manejarlo y seguir adelante, mientras que otras, no lo logran. La transparencia, la confianza mutua y poder hablar de lo que les molesta o preocupa al respecto, así como lo que necesitan del otro, para enfrentar esto y que se cumplan los acuerdos, es fundamental.

P: Estoy en una relación de unión libre, la persona con la que estoy sale todas las noches y me deja sola en casa. Eso me pone muy mal, no veo futuro en la relación, ya vengo con relaciones de problemas, maltratos físicos y verbales, trato de dejarlo, pero se me hace difícil, no quiero estar sola.

R: El temor a la soledad, al abandono, entre otros factores, puede hacernos más vulnerables y limitar nuestros recursos para protegernos frente a relaciones nocivas. Es recomendable que busques ayuda profesional, para fortalecerte emocionalmente y entonces, poder decidir lo que consideres más conveniente para tu vida.

P: Vivo con el papa de mi hija, pero no llevamos una relación de pareja, me está afectando mucho porque lo amo y quiero cuidarlo porque está enfermo, pero él no muestra afecto hacia mí. Me duele mucho porque tenemos una hija y no quisiera separarla de él. Ayúdeme, ¿Qué me recomienda?

R: Es una decisión que solo tú puedes tomar. En muchos casos, antes de decidir, nos ayuda evaluar cómo nos sentimos frente a lo que está ocurriendo, qué parte del problema depende de nosotros y cuál no, de qué otra forma podemos responder frente a la situación. Me parece que el acompañamiento profesional podría ser útil en este momento, para ayudarte a clarificar.

P: Desde hace un buen tiempo mi esposo no visita la casa de sus padres, aunque ellos vienen a casa y el los ve, pero para sus padres es muy importante que el los visite y veo que esto los afecta por la dedicación y amor que lo criaron. ¿Cómo puedo ayudar y cooperar para que mi esposo visite a sus padres?

R: Entiendo que te preocupe la relación de tu esposo con sus padres; Es difícil entender desde fuera, los factores que pueden contribuir a que ocurra un distanciamiento emocional entre los miembros de la familia. Suelen ser situaciones muy complejas. Lo más conveniente sería que él y sus padres pudieran hablar sobre esto, expresar lo que siente cada uno y tratar de encontrar una solución, para algo que seguramente es doloroso para todos, pero esto no siempre es fácil para los involucrados. En mi opinión, solo puedes hablar sobre esto con tu pareja, si está dispuesto a abrir el tema, mostrando comprensión y empatía hacia sus sentimientos y si ves la posibilidad, proponer que se animen a conversar entre ellos o a buscar ayuda (ya sea motivando a tu esposo o por la vía de sus padres).