Estrategias para desarrollar el carisma en las ventas

Helen Núñez

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

Convertirse en un vendedor exitoso no se logra de la noche a la mañana, es el resultado de un conjunto de habilidades que se van cultivando con el tiempo: aprender del área que nos compete, conocer el producto que vendemos, poner en práctica nuevas tecnologías que impulsarán nuestro negocio y, por supuesto, tener ese carisma que conecta con el público.

Recientemente estuvo en el país el reconocido autor de cuatro ‘best sellers’ Jürgen Klaric con su conferencia magistral “Money 3.0”, dentro de su innovadora plataforma “El tour del dinero 2022”, organizada por la compañía internacional eXp Realty junto con el empresario del sector inmobiliario dominicano Emil Montás.

Aprovechamos la oportunidad para sentarnos a conversar con el experto en ventas sobre cómo aumentar el encanto en las ventas a través de estrategias claves.

Eres considerado el mejor vendedor del mundo. ¿Cuál crees que fue la clave que te llevó a conquistar ese título?

Entendí que vender mucho no es un tema de lo que dices, sino de lo que entregas. Cuando soy realmente consciente de los niveles de servicio y experiencia que haga mi producto, cuando creo que mi producto es el gran vendedor del mundo. El 80 % es mi producto, y el 20 % soy yo. Y yo soy parte de la conceptualización, del desarrollo y la ejecución del producto.

Hay quienes tienen la idea de crear un negocio atractivo, pero no cuentan con la habilidad que requiere un vendedor para conquistar el éxito. ¿Qué consejo se merece aquella persona que no tenga el carisma para vender?

Hay gente que nace vendedor, y hay otros que se hacen. Hay gente que tiene los dos. Yo nací afortunadamente buen vendedor, y después me entrené. Yo creo que hoy con las plataformas gratis, incluyendo la mía, puedes estudiar ventas. Entonces, yo entiendo que es más ganas que habilidades. Sé que es bueno tener habilidades, pero si no las puedes desarrollar…

Hemos escuchado en tus conferencias que ser solidario con los demás es una herramienta importante a la hora de generar más ventas. ¿Cómo podemos desarrollar esa empatía con los clientes?

La mejor forma de generar empatía con la persona es escuchando, es haciéndole preguntas. No es hablar mucho, es más bien escuchar, ayudar. Y en ese momento la gente generalmente se conecta con uno.

Las redes sociales ahora son la vitrina de nuestros negocios, y sabemos de su importancia a la hora de conquistar nuevos clientes. ¿Qué le aconseja a aquellos que no sientan la confianza de mostrarse en redes sociales por timidez o inseguridad?

La gente no se muestra en las redes por miedo a los ‘haters’, no saben qué responderles, le tienen pavor. Es lo mismo que tener pavor a hablar en público. Entonces la gente tiene que estudiar y prepararse en el tema de redes, para que no tengan ese miedo.

¿Crees que cualquiera puede vender?

Sí. Yo creo que todos pueden vender. Pero es más fácil vender algo que ya conoces a algo que no conoces. Por tanto, es bien importante que aprendas.

¿El carisma de las ventas, cómo podemos desarrollarlo?

Desarrollando habilidades comunicacionales y seguridad personal, autoestima. Porque si eres una persona segura, y sabes de lo que estás hablando porque lo tienes estudiado, siempre será más fácil ser un buen comunicador.