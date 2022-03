Helen

Núñez

En esta ocasión haremos un recorrido que involucra todos los sentidos (y a todos los de la familia), desde un viaje con mis niños al Museo de Ciencias de Boston hasta una reunión en uno de mis cafés favoritos de New York.

Si eres de los que disfrutan de una rica taza de café tostado que lo elaboren en frente de ti, que te cuenten su historia, sus orígenes y características, de esa experiencia que involucra todos los sentidos, rodeados de su rico aroma, este es un lugar que no debes de dejar de visitar en tu próximo recorrido por la ciudad que nunca duerme.

A mí New York me inspira muchísimo, y este fue el punto de encuentro para mí y una gran amiga, quien también es amante de esta bebida, reunirnos para charlar y ponernos al día. Es el Starbucks Reserve, New York Roastery.

Lo interesante de este espacio es que tienes la oportunidad de sentarte frente a frente con los maestros del café, y darles la oportunidad de que te sugieran la bebida perfecta de acuerdo con tus gustos. Además, cada rincón de este espacio te hace sentir que estás dentro de una obra de arte, entre sus composiciones de nogal macizo, y geometrías simples que imitan los monolitos que contrastan con la complejidad de sus techos.

Allí también tendrás la oportunidad de degustar una variedad de platos, desde pizzas, pasteles y panes artesanales, horneados tradicionalmente con técnicas consagradas por el tiempo. Cada elemento del menú se hornea sin atajos y se disfruta con todos los sentidos.

Allí se nos antojó comernos una rica ensalada de pollo, hinojo y naranja (¡una de las mejores que me he comido en toda mi vida!), y para culminar en la panadería del lugar, Princi™, par de pistacchio mortadella on olive sfilatino y un prosciutto and parmigiano-reggiano on brioche. ¡Una delicia!

Paseo divertido: Con los niños por el Museo de Ciencias

Como madres, una de las mayores interrogantes que nos llega cada fin de semana es: “¿A dónde llevar a los niños?”. Como no soy la excepción, esa fue la pregunta que me llevó a investigar sobre qué ruta tomar con los peques un sábado mientras vivía en Rhode Island, y que conozcan más los alrededores de Nueva Inglaterra.

Fue así como decidimos visitar el reconocido Museo de Ciencias, ubicado en Boston, Massachusetts, un lugar que no solo es ideal para entretenerlos, sino que es fuente de aprendizaje para ellos y ¡para nosotros!

El Museo de Ciencia nos lleva a vivir una experiencia única con el fin de orientarnos sobre todos los orígenes, a explorar y desarrollar nuestros intereses para comprender el mundo natural y creado por el hombre. Junto con más de 700 exhibiciones interactivas, el museo presenta una serie de presentaciones en vivo a lo largo del edificio todos los días, así como espectáculos en el Planetario Charles Hayden y el Teatro Mugar Omni.

El museo también es miembro acreditado de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) y alberga animales, muchos de los cuales han sido rescatados y rehabilitados de diversas situaciones peligrosas. Por su parte, en el teatro 4D, se puede disfrutar de efectos que puedes sentir ¡e incluso oler! este es un gran salto más allá del 3-D.