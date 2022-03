Al mediodía en Friusa: a la noche, en Punta Cana

Carmenchu Brusiloff

Santo Domingo

Unos le llaman ‘vecindario de Punta Cana’. Otros, de Bávaro, junto al cual se extiende. Mientras que ‘un pueblo de Higüey ‘es el que más aparece. Es Friusa, una zona sin alardes donde la cocina española tiene su representante: el restaurante El Ibérico. Hacia éste me lleva al mediodía Alexis, mi hijo menor. ‘En días laborables la gente aquí hace fila por sus menús ejecutivos. Buenos y baratos’, me explica, ‘pero en fin de semana no los ofrecen’.

A las 12:30 llegamos a Plaza Tres Center, donde el restaurante funciona hasta las 7:00 p.m. en día laborable. En sábado hasta las 10:00 p.m. Domingos está cerrado. Al momento hay un par de mesas ocupadas en su terraza techada, por la cual cruza una brisa constante.



El local es sencillo. En su interior no hay mesas, ni aire acondicionado, Eso sí, tiene un plus: el chef español es el dueño. Su esposa le respalda en el negocio. En una pared cuelga una pizarra con el menú: Arroz caldoso de pescado, Parrillada de carne, etcétera… cada uno por RD$ 390.00. En la fachada, junto a la puerta, son las tapas las anotadas en otra pizarra. Son su especialidad, pero bajo el título ‘Platillos’: Chorizo sidra, Tortilla española, Mejillones marinera…



Ante las Gambas al ajillo (RD$ 485.00) me regodeo de antemano, pero al tener poco apetito se convierten en mi plato fuerte. Acompañado de pan con salsa alioli (ésta por RD$ 80.00) no quiero más, salvo una copa de vino tinto. Hay dos opciones: el de la casa (de marca que no conocemos) y David Moreno, que elijo. Alexis pide agua, pues no tienen natural el jugo que desea.



En cuanto a tapas, se inclina por unas abundantes Patatas bravas (RD$ 275.00). Las pruebo. En su punto. Como en España. De postre pido Crema catalana (RD$ 150.00). ¡Qué rica! De final: Té de manzanilla con anís.

Desde Friusa volvemos a Pueblo Las Palmas, en Punta Cana. Al anochecer, a Punta Cana Village. En la Galería Comercial sus restaurantes están casi todos a casa llena. Cada uno con su especialidad: comida mexicana, italiana, española, criolla… El que llama mi atención, pues lo desconocía, es el Burlao Grill.



Está en el edificio que por muchos años alojó una sucursal del Supermercado Nacional y donde ahora también funciona la fábrica que produce la cerveza Canita, de Frank Elías Rainieri. Desde el restaurante, a través de las puertas transparentes, contemplo la maquinaria cervecera. Por la hora, empero, no está funcionando. Espero algún día verla en actividad.

En las alturas

En el Centro Comercial Dowtown, junto a la conocida discoteca Coco Bongo en el cruce Bávaro-Punta Cana, se distingue la silueta de una grúa que mantiene un armazón en las alturas. Es el original restaurante Dinner in the Sky.