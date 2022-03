Explorando la Casa de Mármol de los Vanderbilt

Helen Núñez

Especial para L2

Estados Unidos

Poco antes de emprender mi viaje de 18 horas por carretera desde Rhode Island a Florida, titubeé, pues entre el temor a lo desconocido, a las largas horas tras el guía, me sentía abrumada. Es cuando me llegó a la cabeza aquel poema de Constantino P. Cavafy, “Ítaca”: “Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias”. Es esto, como bien menciona Cavafy, lo que nos llevamos al concluir esta aventura de nuestros días en esta dimensión terrenal, y experiencias como estas, que he podido experimentar, lo que estaré compartiendo con ustedes a través de este espacio, en mi “rututeo” por los Estados Unidos. ¡Acompáñenme!

Hoy los llevo de paseo por uno de mis lugares favoritos de Nueva Inglaterra: Newport. En esta ocasión estoy conociendo un lugar impresionante e icónico de esta ciudad: la Casa de Mármol. Esta mansión de 50 habitaciones, fue construida entre el 1888 y el 1892, y ha sido escenario de grandes producciones, como El Gran Gatsby, 27 Vestidos y comerciales de Victoria’s Secret.

Perteneció a William Vanderbilt, nieto de Commodore Cornelius Vanderbilt, quien estableció su fortuna con la creación de barcos de vapor el el ferrocaril central de New York. William se la obsequió a su esposa por su cumpleaños número 39.

Alva Vanderbilt fue una de las principales anfitrionas de la sociedad de Newport que imaginó la Casa de Mármol como su “templo de las artes” en Estados Unidos. La casa fue diseñada por el arquitecto Richard Morris Hunt, inspirada en el Petit Trianon de Versalles, y su nombre es porque es por sus 500,000 metros cúbicos de mármol traído del África y Europa.

De mis lugares favoritos está el comedor. Este acogió muchos almuerzos lujosos de Vanderbilt. Las sillas revestidas de oro son lo primero que llama la atención al entrar. El mármol rosa fue importado desde Argelia.

¿Se imaginan cuántas personas tuvieron que trabajar en tantos detalles? Con razón les llevó años. El gran salón, una habitación cubierta completamente en oro de 22 quilates. Era una sala para la música, los bailes y el entretenimiento de los invitados.

El dormitorio de Alva, fue creado al estilo Luis XIV y hay una magnífica pintura de la diosa Atenea en el techo. La cocina es impresionante. Tenían 36 personas de servicio normalmente, pero ya se imaginarán el corre corre cuando realizaban grandes fiestas.

El día de hoy la casa pertenece a la Sociedad de Preservación, y ha sido designada Monumento Histórico Nacional.

El primer Café Oreo

A mi hijo Rodrigo le gusta esta noticia, y de seguro a todos los amantes de la afamada galleta de chocolate rellena de crema. Este es el primer café en su clase, y está ubicado en el departamento It’s Sugar del tercer nivel del centro comercial American Dream, de New Jersey.

Allí los visitantes pueden disfrutar de una gran variedad de postres, que pueden seleccionar de un menú especial, o prepararlos a su estilo con una gran variedad de ingredientes del bar. ¿Que cómo es la decoración? ¡Obvio! Todo es en forma de la galleta, desde la lámpara gigante colgante hasta las mesas.

El café, además, cuenta con una tienda en donde ofrecen artículos con la temática de la galleta: velones con aroma de Oreo, almohadas, tazas y t-shrits. Ya sabes, si está en tus planes visitar este estado de los Estados Unidos ¡esta es una parada obligatoria!

Sangría afrutada y refrescante, en Jaleo by Andrés

La primera vez que visito Disney Springs, del Walt Disney World Resort ubicado en Lake Buena Vista, Florida. Luego de caminar varias horas, en familia, conociendo este lugar mágico, decidimos parar a refrescarnos y llenar combustible en Jaleo by Andrés, un restaurante español del reconocido chef José Andrés, dueño de 31 restaurantes, incluyendo uno con dos estrellas Michelin y cuatro Bib Gourmands.

Allí pudimos disfrutar de una rica sangría, y no sé qué me impresionó más, si la demostración de nuestro camarero, quien llegó con jarra, frutas y vino en mano a prepararla en nuestra mesa, o su sabor inigualable, refrescante y bien afrutado. Agrega esta parada a tu bucket list.

Si vas aquí, no dejes de visitar

Central Florida. Abril 15: Lanzamiento del cohete SpaceX Falcon 9 desde Cabo Cañaveral, Florida. La NASA enviará al espacio a un grupo de astronautas en la misión del Programa de Tripulación Comercial a la Estación Espacial Internacional. Una misión centrada en la ciencia que durará 6 meses. Si estás en el área y deseas ver el lanzamiento, accede a la página web del Kennedy Space Center para enterarte de las opciones disponibles para presenciarlo.

Boston. Sábados y domingos de 10:00 am a 2:00 pm: Biblioteca y Museo Presidencial de John F. Kennedy. Un recorrido por la historia del presidente número 35 de Estados Unidos a través de pantallas de alta definición, proyecciones interactivas y exhibición de artefactos originales de la viva y época de Kennedy.