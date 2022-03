Solo el 19% de las mujeres latinoamericanas en el sector de tecnología tuvo un modelo a seguir femenino

Santo Domingo

Más de un tercio (38%) de las mujeres que trabajan en la industria de TI y tecnología afirma que la falta de mujeres en el sector las hizo dudar de ingresar a la profesión, según el último informe Women in Tech de Kaspersky, “¿Dónde estamos ahora? Entendiendo la evolución de las mujeres en la tecnología”. Destacando la importancia de los modelos a seguir en la búsqueda de la diversidad de género en el sector tecnológico, la investigación también encontró que solo el 19% de las mujeres en la región que trabaja actualmente en este ámbito fueron alentadas a asumir un papel en TI o tecnología por un modelo a seguir femenino.

La investigación, la cual incluyó a 13,000 hombres y mujeres en 19 países que trabajan en TI, reveló que, en América Latina, casi la mitad de las mujeres (43%) encuestadas dio con su rol actual a través de su propia investigación. Otro tercio (33%) se animó a incursionar en la industria de la tecnología durante su formación educativa gracias a su escuela, colegio o universidad. Estos resultados muestran señales tempranas de cambio durante las primeras etapas; sin embargo, la actual falta de representación femenina continúa siendo una barrera clave para lograr una fuerza laboral diversa.

A pesar de los pasos positivos para revertir los estereotipos de género dentro de la industria, reorganizar las estructuras organizacionales y cambiar las actitudes culturales, el cambio es limitado dado a la falta de una mayor representación femenina. Si no hay ejemplos a seguir, no existe un camino claro que guie a las jóvenes de la educación a la industria y luego a puestos de alto nivel en lo que avanzan en su carrera.

“Las mujeres que ocupamos puestos ejecutivos en empresas de TI tenemos la responsabilidad de promover las ventajas y beneficios de trabajar en esta industria a las generaciones futuras. Existe la creencia de que las carreras asociadas a la tecnología son complejas; sin embargo, debemos enfatizar que la mayoría de las carreras de TI requieren habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la comunicación y la fomentación de relaciones, atributos que muchas mujeres poseemos y en los que nos destacamos. Debemos ser modelos a seguir para las generaciones futuras, ya que somos el mejor testimonio de que las mujeres pueden contribuir y tener éxito en este campo y que nuestra participación promueve el éxito de la industria”, afirma Daniela Alvarez de Lugo, gerente general para la región NOLA en Kaspersky.



Los hallazgos de la investigación también respaldan la opinión de que las mujeres le pueden abrir el camino a otras mujeres. El contar con un mayor número de modelos a seguir en TI resaltará las habilidades y los beneficios que se pueden obtener de una carrera en el sector para las próximas generaciones. De los encuestados en la región, el 44% señaló las habilidades para resolver problemas como un ejemplo principal, mientras que el 40% simplemente aludió a los salarios positivos que se pueden lograr.



Desafortunadamente, estos aspectos positivos no llegan a las jóvenes interesadas en incursionar una carrera en tecnología. Sin embargo, si se logran mejoras en esto, más mujeres ingresarán a la industria y se destacarán, convirtiéndose así en modelos a seguir para la próxima generación, creando un efecto de bola de nieve positivo.



Para Carolina Mojica, gerente de productos para el consumidor, regiones SOLA y NOLA en Kaspersky, hay muchas maneras de cambiar la narrativa para las mujeres, comenzando con "desmitificar los mitos”. “Un mito es la creencia de que todos los trabajos de tecnología se tratan de codificación o programación. De hecho, las principales habilidades empresariales y sociales que los gerentes desean para las nuevas contrataciones en ciberseguridad son precisamente los soft skills: habilidades analíticas, comunicación y pensamiento crítico, ya que estas no son tan fáciles de adquirir como las habilidades técnicas. En cuanto a carreras, existen muchas más oportunidades de empleo en el sector que tal vez no sean tan obvias, como la gestión de productos, la gestión de proyectos, soporte técnico, capacitación, comunicación (incluyendo al periodismo), marketing, leyes, etcétera. No existe un camino único que conduzca a una profesión en tecnología”, señala Mojica.



Según Mojica, al tomar medidas ahora para garantizar que más mujeres no solo ingresen al sector, sino que también triunfen en él, resultará en que se conviertan en una luz orientadora para generaciones futuras.



“Con todo el progreso logrado en esta área hasta ahora, la discusión debe continuar para que se pueda alcanzar una verdadera igualdad de género”, agrega.



Puede encontrar más detalles en el informe completo “¿Dónde estamos ahora? Entendiendo la evolución de las mujeres en la tecnología”.