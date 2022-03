Alcanzando sueños sin escuchar al autosabotaje

Ezequiel Méndez

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

El autosabotaje corta los senderos de tus sueños es un ser que habita en ti y que duda perennemente de todo lo que proyectas, de tus sueños, y de aquello que aspiras realizar.



¿Cómo podemos superarlo? Primero: escucha esa parte que te alienta siempre, que no entiende la derrota, que en el fondo de todo siempre supera las limitantes, que es una fuente inagotable de energía preactiva, algunos la llaman la voz interior, yo le denomino la autodeterminación, con ella siempre tendremos recursos, energía y poder para derrotar todo aquello que nos impide crecer.

Segundo: realizar aquello que deseamos, sacarlo del mundo de las ideas, no importa que a los demás le parezca estúpido e impráctico, nadie vivirá tu sueño, los demás que vivan su vida, así de sencillo; realizar significa llevar a la realidad aquello que nos inspira como seres, que nos hace reales, cada idea que muere sin tener una oportunidad es una parte de ti que tú mismo destruyes en pro de tus deseos y sueños.



Finalmente: Tercero: niégate, no le des oportunidad a tu auto negatividad, no la necesitas, esa parte de ti deja en la inercia a millones de personas que no creen en sí mismos, y terminan sumidos en una mediocridad pragmática espantosa; adelante, tus sueños te esperan.