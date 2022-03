Mujer y poesía en el Ecoparque de la Paz

Yaniris López

yaniris.lopez@listindiaio.com

Salcedo, Hermanas Mirabal

Los ejemplares de endémicas y nativas han crecido muchísimo desde la inauguración de la arboleda en 2011 y nuevas especies se unieron a la colección.

Eso hace aún más frondoso al Ecoparque de la Paz, el jardín botánico de la comunidad Ojo de Agua, en Salcedo.



A este paisaje de 16,000 metros cuadrados, a los paseos sombreados, horas de picnic y tandas de respiración profunda se une desde 2019 un atractivo cultural: la lectura al aire libre de muchas de las principales mujeres poetas de América.



La exposición “Mujer y poesía”, organizada por la Oficina por el Desarrollo de la Mujer con el apoyo de la Oficina Técnica Provincial, invita a leer y a reflexionar en medio de la naturaleza.



Varios elementos comunes permean el contenido de la muestra: la fuerza femenina, la tierra como soporte de la vida, el dolor, la rebeldía, la soledad y el amor no correspondido.



Así, abundan versos como los de María Calcaño (Venezuela) y su cómo van a verme buena / si me truena la vida en las venas; el yo muero extrañamente... No me mata la vida / No me mata la muerte, no me mata el amor, de Delmira Agustini (Uruguay), y la Sacudida de Evelyne Trouillot (Haití): La tierra levantó mi corazón / con un movimiento seco y violento lo desgarró.



Franqueando los senderos, los árboles y los bancos de madera se ven las pancartas de El trópico, de Josefina Pla (Paraguay), y la rebelión de Yolanda Vedregal (Bolivia).



De República Dominicana soplan los versos de Aída Cartagena (La tierra grita) y Salomé Ureña (Umbra).



De la poetisa uruguaya Juana de Ibarbourou fue seleccionado el poema Así es la rosa y no faltaron las inspiraciones de Reina María Rodríguez (Cuba) y la melancólica ‘despedida’ de Alejandra Pizarnik (Argentina).



A Honduras la representa Alejandra Flores Bermúdez; a Brasil, la poeta, cronista y dramaturga Hilda Hilst y a Jamaica Una Marson.



Virginia Grutter de Costa Rica (Cantos de cuna y batalla), Alfonsina Storni de Argentina, sor Juana Inés de la Cruz de México, Jennifer Rahim de Trinidad y Tobago, Gabriela Mistral de Chile, la feminista guatemalteca Alaíde Foppa (Dame señor un silencio profundo), Anne Hébert de Canadá; Neira del mar de Colombia, Aurora Estrada de Ayala de Ecuador y Louise, de Surinam, completan la lista.

“Perpetuar el amor a la naturaleza de las mujeres comprometidas” con la belleza del paisaje fue, desde el inicio, uno de los propósitos del Ecoparque de la Paz. En el lugar hay cocoteros plantados por Camilito, el bisabuelo de las hermanas Mirabal.

DE INTERÉS

Para llegar. El Ecoparque está ubicado en la carretera de Ojo de Agua, unos 5 kilómetros al noreste del centro urbano de Salcedo.