Chef lleva el sabor dominicano a feria de alimentos en Las Vegas

Redacción L2

Santo Domingo, RD

La chef Carolina Arias le pondrá sazón dominicano a la próxima feria de la Asociación Nacional de Tiendas de Comestibles de Estados Unidos (NGA, por sus siglas en inglés). La cocinera tendrá un show culinario en el pabellón latino del evento que se celebrará en La Vegas, Nevada, del 27 de febrero al 1 de marzo.

“Voy a hacer un plato alegórico a la gastronomía caribeña latina”, informó la chef especialista en cocina dominicana de fusión, que no quiso revelar todos los detalles de su participación para que se mantenga como una sorpresa, pero aseguró que se enmarcará dentro de su línea de llevar los platos dominicanos de lo cotidiano a lo extraordinario.

La dominicana se suma a la cartelera de chefs internacionales que se presentarán en el pabellón latino y que incluye a Amalia Moreno-Damgaard, autora de libros sobre la cocina mesoamericana; Serafín Sarduy, chef ejecutivo y líder de organizaciones gastronómicas en distintos países, y a Ramón Guzmán, director y chef ejecutivo del restaurante Chica en Las Vegas.

No es la primera vez que Arias usa su talento en la cocina para promover la cultura dominicana en el extranjero. Uno de los casos más recientes tuvo lugar en octubre del 2021, cuando se sumó al equipo de cocineros que obtuvo en Nueva York el Récord Guinness al mangú más grande del mundo.

Pabellón latino

La feria The NGA Show convoca a más de 2,500 dueños, ejecutivos y compradores del sector independiente de supermercados y tiendas.

Las presentaciones del pabellón latino del evento son coordinadas por World of the Latino Cuisine, Inc., firma hispana que organiza ferias comerciales, conferencias y eventos para la industria de alimentos y bebidas.

La intervención de la dominicana tendrá lugar el lunes 28 de febrero.

Carolina Arias es egresada de la universidad APEC en la carrera de hostelería. Se certificó como chef profesional en A&B Masters y como chef instructora culinaria en la Academy of Culinary Professionals of the Americas.