¿Aún te cuestionas la importancia del MarTech?

Jóseam M. Laboy

Especial para L2

Santo Domingo, RD

Desde hace ya algunos años, el concepto “transformación digital” está en boca de todos y cada vez estamos más familiarizados. El contexto obligó a que este proceso se acelere de manera exponencial. Dos años más tarde continuamos en un ambiente similar, pero esta nueva normalidad ya no es tan nueva; y cada uno se ha ido amoldando con las herramientas que tiene a su alcance.

La situación ha sido, al menos, desafiante, pero quisiera dar inicio a este ciclo de colaboraciones señalando algunas de las cosas en las que nos hizo crecer: moldeó tendencias, introdujo conceptos claves, nos hizo más conscientes, nos transformó.

Comenzamos a estar atentos a cifras y porcentajes, y también a exigirlas. Tanto las personas, como las instituciones y empresas, debieron digitalizarse rápidamente para continuar con la mayor parte de sus actividades. Esto generó 64,2 zettabytes (un zettabyte equivale a mil millones de gigabytes) de datos en 2020 (+56% vs 2019) y 79 zettabytes de datos en 2021 (+93% vs 2019). Sin embargo, digitalizarse no significa que estemos transformados digitalmente, ya que lo segundo requiere un cambio de mindset, de herramientas y capacidades.

Según la RAE, transformar es la acción de “hacer mudar de porte o de costumbres a alguien”. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que lo que hizo esta pandemia fue cambiar nuestras costumbres. Uno de los rubros que mayor transformación sufrió, además del tecnológico, fue el del marketing. Tal es así que nuestra industria ahora es denominada MarTech, por la combinación de las palabras marketing y technology.

¿Por qué sucedió esto? Por la cantidad de datos que se producen, la necesidad de analizarlos cada vez más rápido, y transformarlos en acciones que impacten positivamente en los resultados. MarTech hace referencia al software y a las herramientas que ayudan a cumplir con los objetivos de los departamentos de marketing y, a su vez, a cumplir con las metas del negocio.

En 2012, Gartner predijo que para 2017 el CMO (Chief Marketing Officer) invertiría más en tecnología que el propio CIO (Chief Information Officer). En 2019, esta predicción se volvió aún más acertada, ya que el mercado MarTech creció un 20% vs 2018. Para 2021, acorde a un reporte de insights de Portada, el gasto en tecnología en los equipos de marketing se incrementó un 150%.

Las compañías que invierten en MarTech ven la transformación digital como un camino a recorrer, y no como un destino final. Mejorar las capacidades y recursos se vuelven una prioridad, y contar con aliados que acompañen este proceso es clave para que los equipos sean capaces de ejecutar quick wins (resultados inmediatos).

Es en este mercado en el que se encuentra Bunker DB. Acompañar a nuestros aliados a recorrer el camino hacia su transformación digital es parte de nuestro ADN. Trabajamos arduamente para entender las necesidades de cada empresa y el momento en que está respecto a su madurez digital, y evolucionamos en conjunto. Aportamos no solo la tecnología, sino un equipo de trabajo altamente calificado y comprometido, que empatiza con las necesidades de ese cliente en cada paso. Apuntamos a ser un partner tecnológico que marca la diferencia.

Un estudio de Kantar y Google reafirma lo antedicho. Los resultados arrojan que uno de los puntos críticos para transformarse digitalmente es colaborar con partners que mejoren la performance de los equipos. El 89% de los encuestados recomiendan el uso de herramientas tecnológicas para que las personas sean más eficientes en el uso del tiempo. Es decir, logran enfocarse en tareas más estratégicas que operativas, lo que resulta en mejores resultados para el negocio.

A esta misma conclusión llegan Walmart, Beliv y Tigo, en un webinar en el que participaron hace algunos meses. Cada invitado aseguró que un partner tecnológico que ayuda a la transformación digital, basándose en la data, tiene un impacto 360 en el negocio. Se logran identificar tendencias y tomar decisiones con tiempo, adelantarse al futuro.

En el mundo hiperconectado en el que vivimos, la tendencia en la producción de datos no hará más que crecer. Se estima que para 2025 consumiremos 181 zettabytes. Por ello, se hace cada vez más importante potenciar a tus equipos con know how específico, contar con tecnología en la base de tu negocio y colaborar para que tu cultura corporativa vire hacia una cultura data driven.

La transformación digital no significa visualizar un punto final, sino estar en constante cambio y aprendizaje, para lograr evolucionar en un mundo cada vez más desafiante. Nosotros logramos esa evolución con cada uno de nuestros aliados. ¿Qué más pruebas necesitas para dar el salto e invertir en MarTech?

El autor es Business & Sales Director Caribbean de Bunker DB