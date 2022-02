Un museo escuela honra la vida y obra del cardiólogo y antitrujillista Tejada Florentino

Yaniris López

yaniris.lopez@listindiario.com

Salcedo, Hermanas Mirabal

La vida del doctor Manuel Antonio Tejada Florentino, primer cardiólogo de la hoy provincia Hermanas Mirabal y uno de los primeros del país, está incluida entre las semblanzas más importantes de la historia dominicana del siglo XX.

Un lugar recoge su historia, la explica y la muestra de tal forma que su legado médico y sus aportes a la lucha antitrujillista siguen inspirando a nuevas generaciones.



Se llama Museo Escuela Dr. Tejada Florentino y recibe visitas desde hace un año, aunque abrió oficialmente al público el 17 de diciembre de 2021. El recorrido es gratis.



Figura prominente del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, Tejada Florentino desapareció el lunes 19 de enero de 1960. Miembros del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) se lo llevaron preso alrededor de las 10:45 de la mañana mientras trabajaba en el hospital Salvador B. Gautier, en Santo Domingo.



Pidió terminar una consulta y no lo dejaron, pero sí le permitieron hacer una llamada. Llamó a su esposa, le dijo que se lo llevaban preso y le indicó qué hacer si no regresaba a las 2:00 de la tarde.



“No apareció jamás. Su cuerpo desapareció. Lo desaparecieron”, explica Jean Carlos Gabino, coordinador y guía del museo ubicado en la calle Duarte número 61, en el centro de Salcedo.



Una de las teorías señala que no aguantó la tortura de la silla eléctrica debido a que padecía una condición cardíaca de la que nunca contó a su familia.



A medida que el visitante recorre la sala del museo, la empatía hacia Tejada Florentino aumenta cuando los ojos se posan en la carta que escribió su madre donde expone la respuesta que recibió luego de pedir al Generalísimo Trujillo que interviniera en el caso de la desaparición de su hijo.



Y sigue aumentando a medida que Jean Carlos habla de la niñez y juventud del médico.



Hijo natural de Heriberta Tejada (modista, maestra y partera), Florentino nació, según su acta de bautismo, el 17 de diciembre de 1907 en Salcedo.



“Fue limpiabotas, un jovencito que le gustaba aprender, desarrollarse. Por aquí pasaba un tren y él iba, buscaba las maletas y las llevaba a las casas para que le dieran algo”, sigue Gabino.



También fue ebanista, oficio que aprendió en La Vega (instaló un taller en Salcedo para costearse los estudios de Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo); músico (primer director local de la banda musical de la provincia), masón y un gran filántropo.



Tejada concluyó sus estudios en 1940 y completó su especialidad en Cardiología en México entre 1949 y 1951.



UN CENTRO CULTURAL

Un librero en caoba que se exhibe al fondo del salón, fabricado por Tejada Florentino, fue donado al museo por el doctor Euclides Gutiérrez F.

Justo en el lugar donde estaba el taller de ebanistería familiar se levanta el museo escuela que intenta, dice Gabino, “convertirse en un centro eje para la enseñanza de ciudadanía responsable”.



De su mantenimiento se encarga el Ayuntamiento de Salcedo, la Oficina Técnica Provincial y un grupo de voluntarios de la provincia.



El museo recoge una muestra bibliográfica de los estudios y escritos poéticos de Tejada Florentino, fotos y documentos familiares y de viajes, objetos personales e instrumentos médicos utilizados en su trabajo.



Amén de mostrar la vida y obra del cardiólogo, la casona es un punto cultural donde se celebran conferencias y encuentros literarios.



En la calle, además, se exhibe “El mural de la libertad”, hecho por pintores locales y mocanos en honor al intelectual.



“Ahora estamos preparando un recorrido que se llama ‘El tour Manuel Tejada’, para que nos visiten todos los centros de la provincia y así explicarles la historia viva de forma dinámica, porque a los jóvenes hay que explicarles las cosas de forma dinámica”.



Gabino es estudiante de término de Psicología, gestor cultural y escritor.



Dice que parte de esta historia, así como la fuerza que tuvo el Movimiento 14 de Junio en la provincia, se pierde un poquito en la memoria y por ello “nosotros lo que estamos haciendo con el museo es tratar de contarla de una forma diferente para que las personas que vengan sirvan como multiplicadores”.



“Por eso queremos que quienes reciban esto sean los estudiantes, especialmente los de secundaria”, agrega.



DE INTERÉS



Planes. A un lado del museo se contempla construir un mini bar y cuando se instaure el horario sabatino se ofrecerán talleres sobre ciudadanía responsable.

Lugar. El Museo Escuela está ubicado en la calle Duarte No. 61.

Horarios: Está abierto de martes a viernes de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Del nombre. El padre de Manuel, Luis María Florentino, lo reconoció tarde, ya terminado el bachillerato. Por respeto a su madre, decidió mantener el apellido materno.