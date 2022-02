Detrás de una sonrisa escondemos una gran depresión

Cándida Ortega

¡Hola! Buenos días. En esta hermosa mañana los invito a darle la bienvenida al mes del amor y la amistad, asumiendo una actitud optimista y alegre frente a la vida. Recuerden que debemos reconocer que la vida no es perfecta, y aceptarlo es el mejor camino para no caer en una tristeza continua que nos lleve a la depresión, enfermedad o estado que actualmente afecta a gran parte de la humanidad.

Diariamente nos llegan informaciones de celebridades y figuras públicas que, abatidas por una fuerte depresión que ni ellas mismas advierten, han recurrido al suicidio. Tal es el reciente caso de la Miss USA 2019, Cheslie Kryst, que, de acuerdo a reportes de medios de prensa norteamericanos, cayó desde su apartamento ubicado en un exclusivo condominio de la calle 42 en Manhattan. Son muchas las conjeturas que se han tejido alrededor de su muerte, sin que hasta el momento las autoridades hayan dado el reporte oficial. Sin embargo, lo cierto es que esta muchacha, joven, bonita, profesional, con sus problemas económicos resueltos y el mundo a sus pies, optó por el suicidio.

"Que este día te traiga descanso y paz": Cheslie kryst

Los profesionales en la materia sacarán su propia conclusión de la muerte de la Miss USA 2019, pero la realidad es que estaba padeciendo una fuerte depresión con la que no pudo lidiar, pero que tampoco pudo ser advertida por sus más cercanos, y asumió como su mejor salida el suicidio. Muchas veces creemos que esas jóvenes que participan en los concursos de belleza, sean nacionales o internacionales, son de hierro o de otro planeta y comenzamos a criticarlas despiadadamente sin importarnos que son seres humanos de carne y hueso y que sienten al igual que cualquiera de nosotros. Siempre he dicho y sostengo que muchas veces detrás de esa gran sonrisa y alegría que a veces mostramos se esconde una inmensa depresión y desesperanza producto de muchísimos factores y situaciones que no podemos controlar. Su mensaje a través de su cuenta de Instagram: “Que este día te traiga descanso y paz”, fue una especie de desahogo ante aquella situación con la que no supo lidiar y que tal parece la llevó a tomar esa decisión. En paz descanse Cheslie Kryst.

Festival Internacional de Cine de Global

Un entusiasmo desbordante se dejó sentir en la clausura de la 14ª edición del Festival Internacional de Cine Global de Santo Domingo, celebrado por todo lo alto con la proyección del filme Una película sobre parejas, y que contó con la asistencia del expresidente Leonel Fernández y otras importantes personalidades nacionales e internacionales ligadas al arte y la cultura y el fascinante mundo del cine. Los directores Natalia Cabral y Oriol Estrada compartieron en el acto de cierre.

Fiesta de la Primavera: Año del Tigre

La Zona Colonial sirvió de escenario a la celebración del Año Nuevo Chino, gala comunitaria con la que se abrió la Fiesta de la Primavera y la llegada del Año del Tigre. La actividad, considerada la fiesta más importante del calendario lunar chino, y con la que se procura apoyar la promoción de la imagen país y la recuperación económica y turística de República Dominicana, estuvo encabezada por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el embajador de la República Popular China en República Dominicana, Zhang Run. El tigre es un simbolismo de solidaridad, y precisamente ahí radica la importancia que los chinos le dan a esta celebración en un año tan difícil como el pasado, producto de pandemia del COVID 19.