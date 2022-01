La historia detrás de Cibeles

Madrid

Más que un conjunto escultórico eternizado por los millones de postales, carteles y fotos de turistas y madrileños, la Cibeles es expresión de una mitología que procede de la región Frigia, una antigua zona del oeste de Asia Menor, donde actualmente se encuentra Turquía.

Cibeles es una de las principales diosas de las antiguas culturas del Oriente Próximo. En la mitología griega también es conocida como Damia.

La obra fue esculpida en 1782, a partir de un diseño del escultor y arquitecto español Ventura Rodríguez y fue realizada por los escultores Francisco Gutiérrez Arribas, quien se encargó de la diosa y del carro, y Roberto de Michel, de los leones.

Mucha gente se pregunta por qué los leones no se miran. La respuesta es simple: las dos figuras que presiden la entrada del Congreso, no pueden mirarse porque la diosa Cibeles los condenó a no volver a verse. Los dos leones se ignoran: uno dirige su cabeza hacia Neptuno y el otro hacia la Puerta del Sol.

Sobre el concepto, se sabe que los leones representan la historia de Hipómenes y Atalanta. Esta última -según la mitología-, siendo una niña fue abandonada en las montañas por su padre porque deseaba un hijo varón. La pequeña fue criada por unos cazadores que la educaron rodeada de naturaleza, convirtiéndose en una gran atleta y cazadora.

Hipómenes y Atalanta se desafiaron mediante una carrera a pie, durante la cual Hipómenes dejó caer las manzanas.

La joven, impresionada por su aspecto, se parará a recogerlas, oportunidad que aprovechará Hipómenes para avanzar más rápido y ganar la carrera. Atalanta se casó con él, impresionada por su gran inteligencia.

Poca gente sabe que en México hay una réplica exacta de la Cibeles, instalada durante el gobierno de Enrique Tierno Galván, donada por la comunidad de residentes españoles en México, como símbolo de hermanamiento entre México y España.

Esa copia exacta se encuentra frente a la alcaldía de Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Fue emplazada en 1980 y luego remodelada en 2011.

En algunas oportunidades ha sido iluminada con colores que representan a luchas sociales, como son la violencia a la Mujer, la lucha LBTGI, y cáncer de mama, entre otros.

La Cibeles fue instalada entre tres palacios: (El Palacio de Cibeles, hoy sede del Ayuntamiento de Madrid), el Palacio de Buenavista (Cuartel General del Ejército) y el Palacio de Linares (Casa de América) y el Banco de España.

Iluminación

La importancia e historia que rodean a este símbolo de la tierra, la agricultura y la fecundidad fue lo que motivó a los representantes del Banco de Reservas a iluminarle con los colores de la Bandera Nacional durante la edición 42 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2022).

La Cibeles ha sido iluminada antes con los colores patrios de México, Cuba y Colombia, y ahora le tocó el turno a República Dominicana, cuando los días 20 y 21 de este mes puso a brillar este atractivo turístico con los colores patrios.

El administrador dela referida entidad bancaria, Samuel Pereyra, destacó que la iluminación de la Plaza La Cibeles es expresión del valor que otorg la a entidad al amor por la patria.