En Miami Beach, atraen las calles peatonales con comercios

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo, RD

Corre el mes de noviembre de 2021. Desde el hotel, por la calle 10 de Miami Beach llegamos a la Washington Avenue. Doblamos a la izquierda. A eso de una cuadra varias jóvenes, por la apariencia que tienen, esperan clientes, pues a unos pasos (al doblar) un edificio anuncia habitaciones por hora. Para cruzar hacia la acera de enfrente miro el semáforo. De pronto, una voz metálica alerta: ‘Wait!’ Doy un brinco, miro hacia atrás. Mi hijo Alexis se echa a reír. Es que pulsó un botón que transmite señales al semáforo para reducir el tiempo de espera al viandante.

Ya al otro lado echo un vistazo a los locales de comida. En la casa número 944 está el restaurante Havana Vieja. Entramos. En sus paredes cuelgan dibujos, cuadros y otros artículos de Cuba. En el menú, que da ‘la bienvenida a La Habana’, junto a la enumeración de los platos hay fotos relacionadas con dicha ciudad. Entre ellas, un auto clásico de la década del 50. El lugar es un ambiente informal de aspecto agradable, una especie de terraza cerrada. Desagrada sin embargo que, pese a la alta incidencia del covid-19 en Miami, ningún empleado lleva mascarilla. En la ciudad, empero, hay comercios que obligan a su uso y los buses tienen un letrero que advierte: ‘No mask, no ride’. O sea, sin mascarilla no se puede montar.

‘Española Way’

Al salir ¡un taxi! Es el primero que veo en esta ciudad donde priman los autos solicitados por app. Proseguimos por Washington Avenue. De buenas a primeras nos sorprende el nombre de una calle peatonal: Española Way. Por ella paseamos mirando a cada lado distintos locales comerciales. No hay nada español, pero sí un restaurante mexicano, donde obviamente se habla este idioma.

De vuelta a Washington Avenue pasamos junto a una trattoria. Tras una vitrina puedo ver cómo un cocinero prepara la pasta. A nuestro paso, varios puntos de comida: sushi, ‘tea garden’, arepas y sándwiches… En este deambular llegamos hasta Lincoln Road, ‘el más antiguo mall peatonal en Florida’. Construido en 1914 como la calle principal de Miami Beach, era vista como ‘la Quinta Avenida del Sur’. En 1960 fue convertida en paseo peatonal. A cada lado, tiendas y distintos locales y el Lincoln Theater. Lo que salta primero a mi vista es la Miami Beach Community Church, un templo construido en 1921. Es el más antiguo santuario de Miami Beach. Hacia éste me acerco.

Cocina cubana

En el restaurante Havana Vieja, del menú ordenamos Ropa Vieja (US$ 18.00), para mí; y media ración de ‘Baby’ Churrasco con papas fritas (US$ 13.00), para Alexis. Mi plato tiene buen sabor. El de Alexis es de textura latigosa. Apenas lo probó. Agregando un cheesecake de guayava, que no convence y un espresso descafeinado más el impuesto y el cargo por servicio la cuenta hizo US $ 55.88.