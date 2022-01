Algunos autores preferidos y un libro de cada uno

Yanibel Luna

Santo Domingo, RD.

La lectura es una de mis más grandes pasiones. Un libro es el lugar de mis sueños, y quien lo escribe es mi amigo. Es también ese lugar donde conecto con el lado más sensible de mí ser para nunca perder ese aspecto humano que tanta falta hace.

Con la lectura busco poner mis decisiones a la orden de mis sentimientos y aunque pueda ser cuestionada, es lo que me permite tener siempre mi propósito como acompañante en este camino llamado vida.

Sin importar el género, entre ellos me he perdido para poder encontrar la esencia de lo que soy y darle sentido a lo que quiero ser.

Y esta es la razón por la que me permito compartir una pequeña lista de autores a partir de sus libros que hoy reposan en mi librero. Ya forman parte de mí. No distingo, como debería hacerlo, entre autores dominicanos y extranjeros. Solo pretendo la mirada de una lectora que aprendió a encontrar el secreto que esconden las palabras. Aquí solo van cuatro de mis escritores dominicanos preferidos a través de la reseña de alguna de sus obras que más me han impactado.

Juan Bosch, “La mancha indeleble”

Una obra de contenido social. Trata sobre la política en la República Dominicana.

Se desarrolla en un lujoso salón donde varias personas entregan sus cabezas para ser colocadas en largas vitrinas pegadas a la pared como muestra de fidelidad a ciertos partidos.

El narrador de la obra, quien también debió entregar su cabeza, se aterroriza al pensar en la vida que había dejado y sale corriendo del salón al escuchar cómo le quitaban su verdadera vida.

Después de un tiempo escondido, salió a la calle muerto de miedo, se sentó en una cafetería a tomar café, mientras dos hombres, sentados a su lado, murmuraban: este fue el huyó después que estaba inscrito…

Al escuchar estas palabras se llenó de violencia, sudó frío y derramó el café por la camisa.

Luego, intentó quitar la mancha con jabón y productos químicos pero esta no desaparecía, se ponía cada vez más clara y de ese episodio surgue el título de “La mancha indeleble”.

El legado de la obra retrata el trasiego de la política en la actualidad. Ellos juegan con la moral y principios de un pueblo, dejando manchas que jamás se borran.

Marcio Veloz Maggiolo, “La vida no tiene nombre”

Trata de la rebelión guerrillera prohijada por gavilleros alzados contra la Primera Intervención de los Estados Unidos a la Republica Dominicana (1916- 1924).

Esta novela relata las peripecias de un gavillero, Ramón Vieth, alias “el cuerno”, hijo de una inmigrante haitiana, llamada Simián, víctima de violaciones, entre ellas la de su amo, el señor Vieth, un terrateniente del Seibo, para quien trabajaba como sirvienta en su hacienda.

“El cuerno” siempre quiso desmostrarle a los señores Vieth de que él era más dominicano que ellos, a pesar de su descendencia materna. Luchó por la causa nacional, y su vida se volvió inestable. Andaba errante y se encontraba en la lista de los más buscados por la llamada Guarda Nacional y su cabeza llegó a tener un precio de RD$5,000 pesos.

Fue entregado por su hermano y al momento de ser encarselado y condenado a muerte, expresó:

“Si en el cielo hay gringos es preferible que me vaya al infierno. Porque definitivamente ¡la vida no tiene nombre!”.

Aida Cartagena Portalatín, “Una Mujer está sola”

Un poemario ejemplar. Con imágenes y metáforas se describe la situación de la mujer frente a los aspectos políticos y sus condiciones limitadas de la época.

Este poema es una voz definida que dice sus verdades con tremenda conciencia de su desamparo y soledad. Una voz que admite por primera vez las limitaciones sufridas por su condición de mujer y sus limitaciones políticas:

“Una mujer está sola. Sola con su estatura/ Con los ojos abiertos. Con los brazos abiertos./ Con el corazón abierto como un silencio ancho./ Espera en la desesperada y desesperante noche sin perder la esperanza./ Una mujer está sola. Sujetando con sueños sus sueños, los sueños que le restan y todo el cielo de Antillas./ Seria y callada frente al mundo que es una piedra humana, móvil, a la deriva, perdido el sentido de la palabra propia, de su palabra inútil”.

José Mármol, “El Búho y la luna”

Un libro de entrevistas y conversaciones, donde José Mármol, deja su alma desnuda. Nos hace conocer su experiencia vital, sus improntas como poeta, filósofo y ensayista, su infancia, sus inicios en la aventura poética y sus lecturas fundamentales.

Una obra donde muchas de nuestras preguntas pueden encontrar respuestas o una identificación del corazón al papel en la historia de otro.

“El búho y la luna” es una combinación que refleja a su autor como hombre de letras y pensamiento: el filósofo y el poeta. Lo que es Mármol.

La entrevistas tocan temas como:

1- Las voces del pensamiento; Crónicas lunares, reúne aquellas que adoptan variadas formas.

2- Diálogos en el paraíso: periodismo y fantasía, agrupa aquellas entrevistas donde participan periodistas puros o periodistas que no ejercen la literatura.

3- Voces del fuego: las palabras del Edén, entrevistas realizadas por escritores. En ellas no crece la intuición o el asombro, sino la reflexión profesional.