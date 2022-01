Despertar la empatía global en nuestro interior

Ezequiel Méndez

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

¿Quién soy yo para pretender mofarme de los errores ajenos, para burlarme de forma intestina de las vidas de las personas, llámese celebridades o personas del medio artístico? ¿Qué me importa si ellos lo hacen por vender noticieros?, pero me atrevo a decir que muchos de los que se dedican a ello tienen historias oscuras y ocultas, muchos de ellos con adicciones y vidas no muy admirables.



Pero, como Jesús, Buda y muchos otros maestros espirituales siempre nos recordaron, hay que ver a nuestro interior para encontrar las respuestas que necesitamos; en un mundo menos tolerante y crítico, estamos expuestos a las miserias de los demás convertidas en circos mediáticos.

Si seguimos el criterio de la prensa amarillista, nos quedaremos sin criterio propio. Si aceptamos todo lo que nos venden sin ser críticos, nos convertiremos en autómatas del sistema consumista.

Hay que despertar en nuestro interior la empatía global, nosotros somos seres que cometemos muchos errores y merecemos siempre una nueva oportunidad.

¿Quién soy yo para criticar a los demás? Si contestamos con honestidad, habremos avanzado a nueva conciencia que es, en suma, lo que debemos buscar.