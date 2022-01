Génesis Ruiz: el arte dominicano plasmado en firma internacional

Estefany Rodríguez Vier

No hay dudas de que República Dominicana da pasos firmes en la industria de la moda. Ya no solo los nombres de los veteranos diseñadores ponen en alto el nombre del país. Hay nóveles talentos que están dejando muy bien parados a los profesionales de la aguja.

Génesis Ruiz, una dominicana de 25 años, es una de ellas, gracias a su selección para colaborar con la firma Shein, una de las marcas más populares de ‘fast fashion’ de la actualidad. LISTÍN DIARIO conversó con ella sobre este logro y los retos que ha enfrentado.

Lo primero que cita es el amor por la moda. A seguidas cuenta que el diseño viene de familia. Su madre y abuela materna fueron su inspiración, ambas cosían. “Han sido mujeres que han marcado mi estilo y el deseo de trabajar con calidad tratando de hacer la diferencia”.



Ruiz considera que el mayor reto para ella, como diseñadora y emprendedora, ha sido la escasez de mano de obra y materia prima que existe en República Dominicana. Resalta que después de cuatro años de carrera, ahora es que puede contar con un equipo de tres mujeres talentosas y con metas de seguir creciendo. Llegar a firmas internacionales como la mencionada, ha sido de gran empuje para ella, y por supuesto para el país, porque abre las puertas para que otros jóvenes también trasciendan.

Su entrada al mercado internacional

Sobre cómo logró trascender, Génesis Ruiz cuenta que fue a principios de mayo de 2021, cuando una amiga le envío un concurso. Se trataba de ‘Shein X 100k challenge’, el cual buscaba 30 diseñadores para competir por US$100 mil y el 10% de las ventas de la colección. No lo pensó mucho e inmediatamente envió su portafolio.



No fue seleccionada. Pero, una semana después, había recibido un correo del grupo de ‘marketing’ de la marca explicándole todo el proceso para ser parte del proyecto de Shein X. “Al principio no me lo creía. Luego de conocer de qué se trataba todo y cada uno de los pasos, entonces empecé a trabajar”.



Tenía dos semanas para entregar las propuestas. Asumió el reto. Por la rapidez, trabajó arduamente para entregar a tiempo y, en efecto fue elegida. “Me inspiré en el Caribe, pero en colores y estampados otoñales. Son seis piezas con cortes acampanados y textiles que podemos usar tanto en climas cálidos como fríos”, dice orgullosa de su logro y resalta que, la propuesta consta de un vestido, un enterizo, una falda, dos blusas y un pantalón.



Sobre el programa, comenta que se trata de un proyecto dedicado a empoderar a diseñadores independientes de todo el mundo proporcionándoles una plataforma para crear diseños sin preocuparse por la comercialidad y competitividad de la industria de la moda. Está asociado a más de 200 diseñadores de Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Francia, Italia, España, Dubai, Malasia, Australia, entre otros países.

Hay retos detrás de su éxito

En 2018 culminó sus estudios en diseño de moda en el Instituto Tecnológico Mercy Jácquez, y fue entonces cuando renunció a su trabajo para enfocarse totalmente a crear una apuesta propia. Nació ‘Ziurwear’, una marca de trajes de baños y accesorios de playa. “Con ella, realicé mi primer desfile dentro de la feria VEST International”, recuerda Ruiz.



Cuenta que ese mismo año, fue seleccionada por el Ministerio de la Juventud y RDFW para participar en el importante evento como diseñadora emergente. No obstante, quiso expandirse un poco más. Para ello trató de incluir otros tipos de prendas sin perder ese toque tropical y veraniego que la representa.



“Fue así que surge entonces una propuesta completamente resort con piezas frescas, coloridas, con estampados tropicales y completamente artesanal”.



En el año 2019, su proyecto fue seleccionado como uno de los cinco mejores para recibir el “capital semilla”, en el Programa de Empresarialidad Femenina, otorgado por Intec junto al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Esto busca fortalecer el desarrollo de nuevos y pequeños negocios liderados por mujeres. Dice que gracias a esto pudo invertir en la compra de máquinas y adecuar su taller.