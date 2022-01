Por un retorno a clases más seguro

Listín Diario

Santo Domingo

Las autoridades educativas llamaron al reinicio de clases para este martes 11 “bajo la modalidad presencial, controlada, flexible y de manera voluntaria para todos los niveles del sistema educativo preuniversitario”.

Debido al incremento de casos de Covid-19, muchos padres han optado por no enviar a sus hijos a clases presenciales.



Si su elección es acatar el llamado del Ministerio de Educación (Miner), refresque las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pone a disposición de los usuarios para un retorno a clases más seguro.



Para el organismo internacional, el cierre de las escuelas tiene un efecto negativo en la salud, la educación y el desarrollo infantil, así como en los ingresos familiares y en la economía en general.

Por eso considera que la reapertura de las escuelas proporciona muchos beneficios, entre ellos que los estudiantes podrán completar sus estudios y pasar al siguiente nivel; el acceso a los servicios esenciales, a la nutrición y el bienestar infantil; la prevención de la violencia contra los niños, su bienestar social y psicológico y el acceso a información fiable sobre cómo protegerse a sí mismos y a los demás. También la reducción del riesgo de abandono escolar.

Mascarillas

La OMS recomienda usar mascarillas de tela para prevenir la transmisión en la población en general en las zonas públicas. Estas no deben ser obligatorias para los menores de cinco años.

Es importante que las personas que se sientan mal se queden en casa y llamen a un profesional de la salud, aconseja.



“El periodo de incubación en los niños es el mismo que en los adultos. Entre la exposición al virus que causa la Covid-19 y el inicio de los síntomas pueden pasar entre 1 y 14 días, si bien lo habitual es entre 5 y 6 días”.

Limpieza diaria



Sobre la higiene y prácticas diarias en la escuela y las aulas, sugiere un distanciamiento físico mínimo de un metro y distanciamiento de los pupitres, higiene de manos y respiratoria frecuente, uso de mascarillas adaptado a la edad y medidas de ventilación y de limpieza del entorno para limitar la exposición.



“Las escuelas deben formar al personal y a los estudiantes sobre las medidas de prevención de la Covid-19, establecer un calendario para la limpieza y desinfección diarias del entorno escolar, las instalaciones y las superficies que se tocan frecuentemente, disponer puntos de higiene de manos y seguir las orientaciones nacionales y locales sobre el uso de mascarillas”.

Comunicación con padres y alumnos



Señala que las escuelas deben mantener informados a los estudiantes y a los padres sobre las medidas que están aplicando para garantizar su colaboración y apoyo.

Consejos de la OMS para los estudiantes

-- Explica lo que estás aprendiendo acerca de la prevención de enfermedades a tus familiares y amigos y, sobre todo, a los niños más jóvenes.

-- Sé un modelo de conducta, en especial para los miembros más jóvenes de la familia, estornudando o tosiendo en la flexura del codo y lavándote las manos.

-- No estigmatices a tus compañeros y no te burles de los que estén enfermos; recuerda que el virus no respeta los límites geográficos, el origen étnico, la edad, la capacidad o el sexo.

-- Si te sientes enfermo, díselo a tus padres, a otro familiar o a la persona que te cuide y pídeles quedarte en casa.