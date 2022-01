Si tu meta es una nueva figura...

Marta Quéliz

Santo Domingo

No importa cómo quieres lucir por fuera si tu interior no está apto para recibir esa transformación. Así que, si tu meta para este año 2022 es apostar a una nueva figura, hay varios puntos que debes conocer para lograr los resultados deseados en externo, pero asegurándote de no afectar lo interno.

El cirujano plástico Manuel Torreira responde algunas preguntas sobre el tema para que los lectores de LISTÍN DIARIO conozcan a fondo los detalles que deben saber antes, durante y después de someterse a una cirugía plástica.

¿Cuáles son los puntos más importantes que se deben conocer?

Estar en buen estado de salud, elegir un cirujano plástico certificado, someterse a evaluaciones en varias consultas médicas, prepararse física y mentalmente antes de entrar al quirófano.

Es de suma importancia que la paciente esté bien informada del procedimiento que se va a realizar, que expectativas reales al entrar quirófano, que sepa qué va a ocurrir ahí dentro y qué hacer durante el proceso postoperatorio. Todo esto es tan importante como la cirugía en sí.

¿Cómo preparar mi cuerpo?



Antes de someterse a una cirugía plástica es ideal que vaya preparando su cuerpo para optimizar resultados. Practicar ejercicios, comer de forma balanceada y tomar complementos vitamínicos son algunas de las medidas que van ayudar a una mejor recuperación y cicatrización. Si tomas pastillas anticonceptivas, debes detener su uso por lo menos un mes antes de cirugía. Parar de fumar e ingerir alcohol también es recomendable. Si estas tomando medicina o padeces de alguna condición médica debes comunicarlo para hacer una interconsulta con el especialista de la condición y saber si estás apto para cirugía.

¿Qué debo saber de mi cirujano/a?

Una de las decisiones más importantes es elegir un cirujano plástico certificado con experiencia. Debe asegurarse de que su cirujano cuente con las credenciales apropiadas y que sea miembro de asociaciones que garanticen que actualizándose y en constante crecimiento.

¿Cuál es el proceso a seguir antes de obtener el sí para ir al quirófano?

El cirujano debe estar 100% seguro que el paciente está apto para entrar al quirófano y para lograr esto debe someter al paciente a una buena evaluación (Anamnesis). Examen físico, exámenes de sangre, de imagen, evaluaciones con especialistas (cardiólogo, anestesiólogo, neumóloga etcétera). Por esto su cirujano debe tener un equipo multidisciplinario de confianza. Muy importante es la salud mental del paciente y saber que las expectativa de los resultados sean reales.

Después de la pandemia, todo paciente que se va a someter a cirugía debe de realizarse una prueba de detección de la Covid-19.

¿Hay posibilidades de que no sea candidata y qué debo hacer para revertir la respuesta?

La respuesta es sí. Hay varias razones por las cuales una paciente no es candidata para operarse. Influyen el índice de masa corporal (IMC) muy elevado, la edad, los niveles de hemoglobina por debajo de lo necesario, trastornos de la coagulación y ciertas condiciones médicas.

Ahora bien, hay algunas razones que pueden revertirse. Bajando de peso para mejorar su IMC, aumentando sus niveles de hemoglobina con comidas ricas en proteínas, hierro y ácido fólico. Ser honesta siempre con su cirujano, ya que hay ciertas condiciones médicas que él o la paciente puede tener que si se tratan y controlan con el especialista puede operarse.



¡YA OPERADA!

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Mantenerte hidratada (2-3litros de agua diario), bebidas como Electrolyt y Gatorade ayudan, jugo con vitamina C ayudan absorber el hierro. Mantener una dieta rica en hierro (hígado), proteínas y fibras. Pacientes recién operadas pierden un poco el apetito y es ideal mantenerse comiendo equilibradamente. Evitar el alcohol, drogas y nicotina, ya que retrasan la cicatrización. Asegurarse de cumplir con las citas de seguimiento que le da su cirujano. Tomar los medicamentos en el horario escrito en las indicaciones. Estos van incluir antibióticos, analgésicos, protectores gástricos y anticoagulantes. La utilización de las fajas van ayudar a conseguir los resultados deseados, tanto como los masajes de drenajes linfáticos indicados por su médico y realizados por un personal capacitado y de confianza.

El cuidado que debo tener en casa luego de la cirugía

Mantener el hogar limpio antes y después de su cirugía. Lave la ropa y asegúrate de tener sábanas limpias mientras te recuperas en la cama. Mantenerse en lugares aireados. Evitar el calor. No mojar las heridas. Puede que tu cirujano suspenda los baños y duchas en heridas recién operadas. La utilización de ‘wipes’ puede ser fundamental los primeros días postquirurgicos. Es recomendado comprar un estuche para tener todos los medicamentos que tomarás después de la cirugía. Mantén todo al alcance, pues los movimientos van a estar un poco mas limitados de lo normal. Es ideal restringirse de las tareas típicas caseras.

¿Qué tiempo debo durar para subir a un avión o barco si deseo viajar?

Va a depender de los procedimientos realizados, por lo general de 15-21 días.

¿Cuáles señales me indican que debo volver al cirujano?

Si sientes algo fuera de lo esperado, como fiebre y cambios importantes en el estado general, no dudes en contactar con tu cirujano.