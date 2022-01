El mundo tecnológico para el año 2022

Una tendencia observada en las previsiones para 2022 de Forrester Research muestra que el 80% de los consumidores verá el mundo completamente digital y sin barreras con lo físico, con mayores expectativas de que las experiencias digitales funcionen bien. Por eso esperan que las empresas presten especial atención a la creación de una experiencia de cliente digital exitosa y sostenible.

Para lograr estas expectativas, los representantes de empresas también son conscientes de los próximos pasos en el camino hacia la transformación digital y cómo acelerar las demandas futuras.



Para facilitar la recuperación de la pandemia, la planificación municipal priorizará iniciativas para proporcionar a los ciudadanos conectividad a Internet, mejorar la salud pública y administrar recursos críticos como el agua y la energía mediante el uso de medidores inteligentes.



Estos conocimientos se reutilizarán en una infraestructura habilitada para IoT que modifique los patrones de tráfico, reduzca la congestión o habilite vehículos autónomos en puertos y aeropuertos.



Para Luiz Meisler, vicepresidente ejecutivo de Oracle América Latina, el momento es analizar cómo las nuevas tecnologías están ayudando a desbloquear la creatividad y la innovación de empresas y personas.



“Hemos pasado por varios desafíos en los últimos meses y sabemos que no es el final. Durante este tiempo, la tecnología fue un fuerte aliado en la reconstrucción de las relaciones humanas y corporativas. Ahora es el momento de caminar con paso firme e imaginar un futuro aún más conectado y acorde con las expectativas del consumidor como una forma de avanzar aún más en la mejora de la sociedad”, comenta.

Investigación

El estudio analizó el comportamiento de los consumidores y las empresas para enumerar nueve predicciones principales que se observarán durante el próximo año:

1. Creatividad y la innovación

Pese al avance, es necesario invertir en tecnologías inteligentes como la automatización y los mecanismos de previsión que se centran en los resultados y no sólo en temas de finanzas.

2. El gasto mundial en software de gestión de pedidos ascenderá a más de 1.000 millones de dólares en 2022.

Para las marcas, las mejores experiencias se realizarán a través del "comercio en cualquier lugar". Estará presente con diversidad de facilidades, para todos los momentos de compra. Las empresas invertirán en la construcción de arquitecturas de experiencia, empezando por la gestión de pedidos, pagos y control de inventarios, que harán reales las experiencias inmersivas para cada perfil de consumo.

3. Para 2022, el 60% de los incidentes de seguridad involucrará a terceros.

Las empresas buscan hacer que las cadenas de suministro sean más resilientes sin renunciar a su ventaja competitiva. La combinación de estas dos prioridades impacta el crecimiento del su ecosistema de terceros. Sin embargo, esto puede ser un problema de seguridad. Según los datos, el 55% de los profesionales de seguridad informó que su organización tuvo un incidente que involucró a su cadena de suministro o proveedores externos en los últimos 12 meses.

4. El 75% de las estrategias de participación personalizadas no cumplirá los objetivos del retorno de Inversión.

El compromiso digital será la norma el próximo año ya que el 70% de los especialistas en marketing adoptarán una estrategia de compromiso digital "siempre activa" para el 2022. Alrededor del 17% de los consumidores B2B dijo que la competencia demostrada durante el proceso de compra era primordial, muy por delante de la relación con el representante de ventas (5%) o referencias de clientes (6%).

5. Se transferirán $10 mil millones de gasto en diseño a proveedores y servicios comprometidos con la accesibilidad.

A medida que la accesibilidad se vuelva obligatoria, los proveedores de tecnología y las empresas de servicios deberán fortalecer la experiencia del consumidor. Más organizaciones que compran tecnología se comprometerán con la accesibilidad en 2022, debido al creciente número de empresas que crean programas de diversidad e inclusión (el 26% lo hizo por primera vez en 2021).

6. Las empresas fallan en el modelo "trabajar desde cualquier lugar", y no es culpa del virus.

El 10% de las empresas se comprometerá con un futuro totalmente remoto y para el 90% restante la prescripción de vacunas generará complicaciones; pero esto no será la causa de la mayoría de los fallos de retorno a las oficinas. El más afectado será el 60% de las empresas que pasará a un modelo híbrido: un tercio de los primeros intentos en el modelo "trabajar desde cualquier lugar" no funcionará. Para los gerentes, el modelo híbrido funcionaría, pero seguirán su vida cotidiana como si los empleados estuvieran totalmente en la oficina. Un número menor (30%) de empresas insiste en un modelo totalmente presencial, pero sus empleados no lo aceptan.

7. La nube nativa es el centro de atención en la nube corporativa.

La adopción de la nube nativa aumentó entre 2020 y 2021: los desarrolladores informaron un aumento en el uso de contenedores (33% a 42%) y sin servidor (26% a 32%) en su organización. Ya en 2022, la adopción de la nube nativa aumentará a la mitad de las organizaciones empresariales. Más importante aún, las empresas remodelarán sus estrategias de nube para que sean nativas de esta y las tecnologías de big data, IA, IoT trascenderán todos los principales dominios tecnológicos.



8. Las recompensas por sesgo dan frutos.

Las recompensas por sesgo se basan en recompensas a los usuarios que detectan problemas en el software de seguridad. En el caso de tendencias de sesgo, los usuarios son recompensados ??por detectar tendencias en los sistemas de IA. En 2022, al menos 5 grandes empresas presentarán este tipo de programa.

9. Para 2022, la inversión en infraestructura inteligente aumentará en un 40%.

Se espera que las inversiones en infraestructura inteligente experimenten un crecimiento notable impulsado por gastos gubernamentales inesperados en todas las geografías. IoT y las tecnologías de vanguardia que utilizan redes avanzadas como 5G han demostrado que pueden habilitar carreteras y trenes inteligentes y conectados.