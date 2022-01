De nuevo el Covid: cómo evitar el estrés en esta nueva ola

Carmen Virginia Rodríguez

Cuando inició la pandemia tocamos el tema de las madres de hoy, tomando en cuenta que a muchas no solo les ha tocado tratar con adolescentes o niños muy activos, sino que se les ha sumado lidiar con esta situación en medio de una pandemia que ha limitado las salidas y otras libertades.

Ahora con esta quinta ola, vuelven a la carga, tal vez con la “escuela en casa” o bregando con jóvenes que no le temen a contagiarse y quieren hacer una vida normal. Hemos estado hablando e inclusive acompañando a mujeres en su labor de ser madres en estos tiempos, ya que este rol va de la mano con otros aspectos de su vida como el trabajo, estudios y la casa. Y en algunos casos, tienen otras responsabilidades más.



Con relación a los hijos, estamos frente a una generación de madres, en su mayoría laboralmente activas con hijos que son los Millenials y también tenemos ahora los Zentenials o Gen-Z, ambos con sus características, peculiaridades y retos también.



No hemos bien logrado establecer en muchos casos un balance saludable con el tema de la maternidad, otras responsabilidades, la presencia del Covid cuando ahora vuelve a la carga el famoso Omicrón o la influenza que preocupan a las madres que son las que deben tomar las medidas ahora que las autoridades no aplican restricciones generales.



Es deber de la Psicología brindarle una mano amiga a esas mujeres, sobre todo, a las que son madres solteras y que deben “dividirse” para cumplir cada papel que le toca en estos momentos difíciles. ¿Cómo ayudarles con el estrés que esto genera?



Luego de una pausa en las grandes cantidades de casos, el Covid–19 “se viste” con otro nombre gracias a las mutaciones y vuelve apoderarse de la paz de esas madres que ahora deben decidir si mandar a la escuela a sus hijos o dejarlos en casa para volver al estrés de las clases virtuales, así como escoger si retener a sus adolescentes o dejarlos que salgan exponiéndose al peligro de contagiarse.



Como madre, ¿cómo voy a asumir esta nueva ola del virus después de que casi volvíamos a la normalidad?



La respuesta es evitar que esto nos llene de ansiedades y miedos. Como en las demás ocasiones, la solución es cuidarnos, explicarles a nuestros hijos sobre los peligros y darles pautas a seguir para su seguridad. El uso de la mascarilla, el distanciamiento y la higiene siguen siendo las mejores armas para hacer frente a la pandemia y tener un poco de tranquilidad.



Estar claras en que la vida va a seguir. Ahora bien, sé que se preguntan: ¿Cómo quiero yo que siga, tanto para mí, como para mi familia y los que me rodean?



Para estas respuestas y acompañamientos existen espacios terapéuticos que están en la disposición y capacidad de ofrecer apoyo y asistencia necesaria. Lo importante es, identificar, dónde estoy como madre y cuáles son mis reales retos en este rol.

