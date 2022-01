Cirugía oncológica: un novedoso sistema, menos invasivo y más preciso

Lourdes Aponte

Santo Domingo

“Hace siete años tuve la dicha de conocer al doctor Rafael Sánchez Español y él me presentó la idea de traer este sistema al país, para que los pacientes que no tienen visa, no pierdan la oportunidad de ser intervenidos”.

Con esta cita, el urólogo y oncólogo estadounidense David Samadi da a conocer que ya está en República Dominicana el novedoso método quirúrgico Samadi Modified Advanced Robotic Technique (Smart).



En colaboración con el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), especializado en la cirugía oncológica en el país con el 'Sistema Quirúrgico Da Vinci', República Dominicana se convierte en el primero de América Central y el Caribe en tener este avance tecnológico a nivel médico.



El galeno explica que las personas que han rebasado el cáncer tienen mayores probabilidades de mostrar mejores avances. La ventaja del país es que cuenta con el referido sistema, el cual, según afirma, es menos invasivo y más preciso.



Se estipula que para el año 2022, Samadi estará dando asistencia en la capital del país de forma presencial, para que así más personas tengan acceso al proceso y a consultas programadas.

El proceso

El oncólogo explica cómo funcionan las cirugías con este innovador método. Comenta que la eficacia se basa en que a través de esta cirugía un 85% de los intervenidos no pierde su vida sexual, ya que este no toca ni rompe ningún nervio, ayudando también a recuperar la salud en el aparato urinario.



“La radiación no es buena para la salud, ya que si el cáncer regresa la actividad de radiación no permite que la nueva cirugía sea exitosa, pero si al contrario se inicia con cirugía y luego se da un poco de radiación, la próstata no se encuentra dura y esto le brinda mejores posibilidades al paciente”, asegura Samadi.



Aclara que esta técnica le tomó 22 años desarrollarla y ponerla en práctica. La cirugía tiene la duración de una hora, los pacientes se quedan una noche en el hospital y una semana con una sonda.



“Estoy abierto a enseñar mis técnicas a todo médico que quiera y se interese por aprenderlas, aunque al momento ninguna institución educativa ha tenido ningún acercamiento”, dice el cirujano estadounidense.



A unos días de su llegada, se reunió con el presidente Luis Abinader y lamenta que pese a este encuentro, a la fecha, representantes de las instituciones públicas que abordan la salud no han mostrado interés. “Yo amo este país, mi meta es que la salud de este progrese en las opciones oncológicas, no hay mayor satisfacción que ver la alegría de los familiares cuando ven que todo salió en orden”, sostiene con evidente satisfacción.