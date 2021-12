¿Qué quieren para Reyes? ¡Mira lo que ellos buscan en línea!

Listín Diario

Santo Domingo

Faltan unos días para los Reyes. Ya sea que esas cartas infantiles estén hechas o no –porque ellos ya saben quién les regala-, la ansiedad se apodera de padres, tutores, tíos, padrinos y todo aquel que hace regalos para agradar a los pequeños.

Un estudio sobre lo que los infantes buscan estos días en línea pudiera ayudar a encontrar el regalo perfecto para ellos.



Kaspersky Safe Kids ha dado a conocer el contenido en línea de más interés para los niños y los resultados presentan buenas opciones a tomar en cuenta.



La empresa de ciberseguridad analizó los intereses y los hobbies más consultados por los menores en diferentes áreas (videojuegos, música y películas/dibujos animados) entre septiembre y noviembre 2021. Los datos anónimos, como consultas de búsqueda y categorías de sitios web más visitadas, fueron proporcionados voluntariamente por los usuarios.

Videojuegos



Los videojuegos parecían ser el tema más popular en YouTube durante el último trimestre, representando el 28.4% de todas las consultas. Dos recién llegados alcanzaron las principales búsquedas de videjuegos este año: Genshin Impact y Poppy Playtime. Minecraft quedó en segundo lugar con un 22.4%.

Además, la serie Let’s Play de Minecraft resultó ser más popular que Roblox, cuya proporción de solicitudes fue del 5.9%. Mientras tanto, los principales canales de videjuegos de YouTube fueron MrBeast, EdisonPts y Paluten.

Música

Las consultas relacionadas con la música ocuparon el segundo lugar en lo referente al número de búsquedas en YouTube con un 19.1%. Los músicos más populares fueron BTS, BlackPink, Lil Nas X, Ariana Grande y Twice. Las canciones más conocidas fueron CKay - Love Nwantiti, y dos nuevas canciones de uno de los miembros de BlackPink, LISA - 'LALISA' y 'MONEY'.

Curiosamente, el K-Pop todavía parece ser popular entre los niños. Gracias al éxito conjunto de “My Universe” con el grupo coreano BTS, Coldplay, que no había aparecido anteriormente en las búsquedas, se elevó repentinamente a la esfera de los intereses de los niños.

Películas y programas de televisión

El 12.1% de todas las búsquedas fueron de películas, dibujos animados y programas de televisión. Los niños buscaban con mayor frecuencia dibujos animados: la proporción de consultas fue del 56.4%. La mayoría de los niños buscaron Peppa Pig y Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir. La proporción de solicitudes de programas de televisión fue del 35.3%. Entre las búsquedas principales están: el drama coreano A Beauty of Revenge y Mr. Bean. En cuanto a películas, los niños estaban interesados principalmente en Venom: Let There Be Carnage y Spider-Man: No Way Home.

Juguetes y regalos

En cuanto a las búsquedas relacionadas con juguetes y posibles obsequios, LEGO y Barbie fueron los que encabezaron la lista. Desde el ámbito educativo, los niños estaban más interesados en el mundo animal y los experimentos de química y física. Estas solicitudes pueden facilitar a los padres la elección de posibles opciones de obsequios en función de los intereses de sus hijos.