El autismo, una habilidad diferente

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

Después de enseñarle a bailar a un joven me di cuenta y reconfirmé lo que se lee en la camiseta de la foto. Él quería aprender a bailar, pero deseaba saber si la persona que le impartiría las clases tenía conocimientos del tema. Fue una batalla, en vista de que sus padres querían forzarlo a tomar el curso independientemente de quien fuera y hablé con el jovencito para darme cuenta si en realidad le interesaba y me dijo que sí, pero un sí que no me dejó satisfecha.

No me comentaron de su habilidad, tuve que descubrirla, después que hablé de nuevo con su padre antes de ir, preguntándole si tenía la “inversión” en efectivo, porque cobro el total por adelantado y como estaba bastante lejos de mi hogar quería cerciorarme.

Ese día, al ver el dinero sobre la mesa “Manuel” preguntó que cuánto costaba la hora, porque no quería que me pagaran por adelantado, porque es inteligentísimo, perfeccionista y a lo último quería que yo bailara con su madre para él grabarme y le dije ¿Entonces, ahora tú eres el maestro? Y se echó a reír.

Nunca se quitó la mascarilla, si lo veo por ahí no lo conocería. Primera vez que tengo esa experiencia maravillosa, porque aprendí con él a tener mucha más paciencia y tratarlo como es, un ser humano capaz de darnos una lección.

Los alumnos han hecho a mis hijas y a mí maestras, sicólogas, ortopedas, terapeutas sexuales, sin ir a una universidad… cada curso, cada participante, es una experiencia nueva.

Somos más que psicólogas, porque cuando les tomamos las manos para guiarlos en el baile conectamos con su temperatura, su miedo, su alegría, su tristeza y podemos ayudarlos sin ellos darse cuenta, siendo empáticas sin involucrarnos.