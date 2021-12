¡Que tu meta para el nuevo año sea cumplir tus metas!

Santo Domingo, RD

Aunque todavía la pandemia nos afecta y amenaza con durar más tiempo, ella no debe ser un pretexto para que nuestras metas se extingan. Lo ideal es ajustarlas a nuestras posibilidades y a nuestra realidad.

Eso sí, sin detenernos a tener y lograr nuestras metas. Son ellas las que nos motivan, las que nos estimulan a probar nuestro potencial para alcanzar lo deseado. Pocas o muchas, siempre hay que plantéarselas, tratando de que siempre estén ajustadas a nuestra posibilidades o cercanas a ellas, pues así se nos hace más fácil alcanzarlas.

Nosotros en psicología apelamos siempre a no procrastinar. ¿Que con qué se come eso?, como decimos los dominicanos. Ese término no es más que posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. También es sinónimo de diferir, aplazar, postergar o posponer. Y usted como yo sabe que, por lo regular, dejamos diluir nuestras metas. Comenzamos con todos los poderes y en el camino las vamos abandonando.

Que su meta para el nuevo año sea cumplir sus metas. Si nos ponemos claros sobre esto, y buscamos las herramientas para ello, les aseguro que tendremos éxito en la mayoría de lo planteado. Lo primero es preguntarnos qué podemos hacer para alcanzar nuestros planes, sobre todo después de experimentar tantas situaciones con la presencia del Covid-19.

CONSEJOS

Lo primero es identificar los errores cometidos que no nos dejaron lograr nuestras metas en oportunidades pasados. Luego de aceptar nuestros fallos, nunca negándolos o justificándolos, podemos tomar acción para no repetirlos. Estar en alerta es importante para, si se presenta algo parecido o lo mismo, saber cómo actuar para que nadie entorpezca nuestros propósitos.

Enfocarnos en lo que hacemos bien es sumamente importante para alcanzar lo planteado. Si nos enfocamos en lo que podemos hacer, y logramos lo que nos proponemos, se siente un bienestar y se siente una autovalía que nos ayuda a cada vez esforzarnos más para el logro de nuestras metas. Buen enfoque de lo que se quiere y la toma decisión siempre serán las herramientas más poderosas para lograr lo que nos proponemos. Recuerde que es necesario cambiar hábitos, pensamientos y actitudes limitantes.

______

Carmen Virginia Rodríguez, psicóloga del Grupo Profesional Psicologicamente.