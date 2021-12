RD en la COP26: protección de los bosques y bonos de carbono

Listín Diario

Santo Domingo, RD

Una de las prioridades llevadas por República Dominicana a la Cumbre del Clima en Glasgow (COP26) está relacionada con programas sobre emisiones por deforestación y degradación forestal.

En ese aspecto Milagros De Camps, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente, explicó para el Encuentro Verde de Listín Diario qué avances se lograron y de qué forma apoya el Viceministerio las iniciativas locales.

¿Qué avances se presentaron en la COP26 relacionado con el Mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por deforestación y degradación de los Bosques)?

Como país de bosque tropical, somos miembros de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales.

En las negociaciones de mecanismos de mercado de carbono, impulsábamos cerrar las negociaciones del artículo 6 y lograr hacer operativo este importante instrumento. ¡Y lo logramos! Entre los logros podemos contar el reconocimiento de los derechos de las poblaciones locales, jóvenes y mujeres y que el 5% de la venta de los certificados o bonos de carbono sean destinados para financiar adaptación al cambio climático.



Sin embargo, sí quedaron muchas brechas que es necesario cerrar y resultados no deseados como dejar fuera del texto el reconocimiento de los créditos de carbono proveniente de los bosques previo al 2020, esto para obtener mayor financiamiento por nuestros bosques.



La comercialización de las emisiones fue un tema complejo y por interés de dos grandes países en desarrollo se incluyó el reconocimiento de los certificados derivados del Mecanismo de Desarrollo Limpio que no hayan sido cancelados, sin embargo, no el de los bosques. Lo cual no es deseable.

¿Qué apoyo ofrece el Viceministerio de Cooperación al Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (PREDD)?

El viceministerio de Cooperación Internacional pasó por un proceso de transformación y hoy refleja un área sustantiva de la rectoría del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Cambio Climático.

El Gobierno, entendiendo la importancia que revierte para la República Dominicana la lucha contra el cambio climático, inició un proceso de modernización del ministerio en coordinación con el Ministerio de Administración Pública, cuyo resultado fue la transformación del viceministerio de Cooperación Internacional al viceministerio de Cambio Climático y Asuntos Internacionales.



La estructura interna ya lo refleja así. Por lo cual, desde el nuevo viceministerio contamos con la Dirección de Cambio Climático, la Dirección de Convenios y Tratados Internacionales y la Dirección de Mecanismos Financieros y Manejo de Portafolio. Dentro de esta estructura se ejecuta el Programa REDD+.



Desde que asumimos, y con la determinación de contribuir al crecimiento económico, la equidad social, la sostenibilidad ambiental, apoyar a las comunidades locales y evitar el desplazamiento de emisiones de gases de efecto invernadero, y con la visión de reducir las emisiones netas de aproximadamente 5 millones de toneladas de CO2 equivalente en un período de cinco años, se celebró el Acuerdo de Compra de Reducción de Emisiones (ERPA) con el Banco Mundial.



El ERPA es un instrumento innovador que fomenta la gestión sostenible y ayuda a conectar a los países en desarrollo con otras fuentes de financiación climática. Los recursos financieros brindan nuevas oportunidades para mitigar los efectos del cambio climático y fomentar la protección de los recursos naturales, al tiempo que respaldan el crecimiento económico sostenible.

Este acuerdo es un logro del país, motivo de celebración y avance en la lucha contra los impactos del cambio climático y constituye el resultado del trabajo del Programa REDD.



Con esta firma, República Dominicana se convirtió en el decimotercer país que, a nivel mundial, logra una negociación de esta naturaleza. Los fondos recibidos se destinarán a los sectores forestal, agroforestal y silvopastoril, de acuerdo con un plan de distribución de beneficios, que garantiza una distribución equitativa y transparente de los fondos.

Sabemos que los fondos donados al país por el Banco Mundial para cubrir la fase de preparación de Preparación para REDD+ se agotarán próximamente, ¿cómo vislumbra usted la continuidad de esos esfuerzos que viene realizando el país desde el 2017?

Estamos trabajando en ese sentido para institucionalizar el Programa REDD+, pero además, nuestro trabajo en la COP26 refleja el compromiso que tenemos de impulsar a nivel internacional la creación de nuevas fuentes de financiamiento y con precios más justos como compensación para nuestras reducciones de emisiones.

¿Qué importancia le ve a la Declaración de Glasgow para revertir la deforestación hacia el 2030 y el compromiso del país al suscribirla?

Esta Declaración de Líderes de Glasgow sobre Bosques y Uso de Suelo presentada por la Presidencia de la 26ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) para demostrar ambición colectiva renovada de detener y revertir la pérdida de cobertura boscosa y degradación del suelo, al año 2030, insta a todos los países para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, incluida la aceleración de las acciones para limitar el calentamiento global a 1,5ºC, y reducir la vulnerabilidad al cambio climático.



Igualmente, el país viene realizando una serie de esfuerzos que avanzan el cumplimiento de las medidas contenidas en la declaración como son los compromisos con el uso sostenible de la tierra y la agricultura, y con la conservación, protección, manejo sostenible y restauración de bosques y otros ecosistemas.



Además, está alineado a la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y Degradación de los Bosques, así como el Programa de Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y Degradación de los Bosques.

Igualmente reafirma nuestro compromiso país de reducir las emisiones de los gases de efectos invernaderos de un 27% para el 2030, establecido en nuestra Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.

DE INTERÉS. Milagros De Camps respondió preguntas de la bióloga Yvonne Arias, coordinadora del Encuentro Verde; de Eladia Gesto, gerente de Programas de Gestión y Conservación Ambiental de la Fundación Propagás; y de Listín Diario.



La viceministra es abogada con maestrías en Gestión Ambiental por la Universidad de Yale y en Derecho por la Universidad de Boston.