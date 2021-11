Zumbathon en apoyo a sobrevivientes de cáncer

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo, RD

El grupo de Mujeres Solidarias que apoyan a sobrevivientes de cáncer celebran este sábado 27 un Zumbathon. La actividad, en el parqueo de Plaza Duarte, contará con las instructoras Johanna Bussi, Rosanna Escaño, Ikania Medrano, Jossie Castro, Yira Yangüela y Karla Demorizi. La asociación fue fundada hace 17 años por mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. ¿Quieres adquirir la camiseta t-shirt y nascarilla? Los tienen en Servicio al Cliente y en el Market de Carrefour. Con su compra aportas a la causa.

Taller sobre costumbres y tradiciones navidcñas

Con su temperamento chispeante y su dominio del tema, Xiomarita Pérez hablará sobre Costumbres y tradiciones navideñas, en un taller dinámico bajo la modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom. A su vez, Manuel Betances tratará sobre la musicalidad en la Navidad. Gastronomía, creencias populares, decoración, rituales y aportes de las inmigraciones para esta época del año serán comentados por Xiomarita. El taller, organizado por La Casa de Xiomarita, será de 3:00 a 5:00 de la tarde el sábado 11 de diciembre, aprovechando que el segundo domingo de ese mes se celebra el Día del Patrimonio Nacional y el Día de la Cocina y Gastronomía Dominicana. En el programa podrás interactuar aportando o preguntando. Llama al 809-383-4402 o escribe a xiomaritabaila@gmail.com.

Llega nueva app gastronómica

La firma DiDi, que en Santo Domingo ya tiene un año con su plataforma de transporte, habilitará ahora en el país su app gastronómica: DiDi Food. El objetivo: conectar a empresas gastronómicas con repartidores y comensales. Para informarte llama al 829- 956-8643. Un dato curioso: ‘Si todos los viajes conectados en la capital dominicana a través de DiDi se sumaran, la distancia sería suficiente para recorrer la circunferencia de la Tierra más de 500 veces’. ¡Uao!

El arte: Me gusta o No me gusta

Ante una obra de arte sólo tengo dos reacciones: Me gusta o No me gusta. De tener que analizar o profundizar ya no es un deleite visual sino un ejercicio psicológico. Y aunque me gusta la sicología no la aplico en este caso. Este comentario me lo provoca el estupendo catálogo de obras del 28 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes donde las obras mostradas ‘son la proyección de la contemporaneidad del arte dominicano’. Aplaudo a los participantes, aunque con la mayoría no me sienta identificada. Todos son creativos y algunos muy valientes. Felicito a la Fundación Eduardo León Jimenes por seguir adelante con su respaldo a los artistas, sobre todo en las circunstancias de la pandemia que nos afecta.