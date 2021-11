¡Ay, me duele todo!

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Me levanté sintiéndome más muerta que viva, me topé con Emma que empezó a lanzar exclamaciones y a persignarse. Sorprendida, le pregunté el porqué de ese escándalo y me replicó que yo ¡parecía un espanto! Le dije que me sentía mal y que me dolía todo, por lo que me volvería a la cama, a donde debería llevarme el cafecito y el desayuno. Acto seguido me sumergí dentro de las sábanas.

Después de tomarme el café y picar algo del desayuno, me dispuse a dormir una siesta, con la esperanza de sentirme mejor luego. ¡Vana esperanza! Emma aprovechó para llamar a todos mis hijos, exagerando al máximo mi estado. No tardaron en desfilar alarmados, uno me puso el termómetro, otro decidió darme unas friegas, otra me embadurnó de Vick VapoRub. Ante mis protestas, mi hija mayor dictaminó que llamaría al laboratorio para que me hicieran una prueba y así descartar el covid. La más pequeña apuntó muy dramática que también me debían hacer una prueba de influenza, que está azotando.

En cuanto me dejaron hablar, les dije que yo creía que lo que me pasaba era una gripe quebrantahuesos, de esas que dan de vez en cuando y te maltratan de lo lindo. No pude convencerlos y me tuve que someter a las pruebas de laboratorio. No contentos con eso, hicieron cita con el médico y allí fui, con mi anatomía maltratada. Dicho y hecho, las pruebas dieron negativas y el doctor diagnosticó una gripe mala. Así que volví a casa, a someterme a los cuidados de mi sin par factótum. Volví a verme envuelta en Vick VapoRub, me sometí a otro sobijo y me tragué varias píldoras antigripales. ¡Por fin me vi libre de atenciones y me sumergí debajo de las sábanas para dormir mi ansiada siesta!