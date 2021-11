La magia de las Navidades en Florida comienza en noviembre

Georgina Cruz

Especial para L2

Florida

Las Navidades son sinónimo de magia, especialmente en Florida. Árboles de Navidad de más de 50 pies de altura, luces y adornos, villancicos, ricas comidas y golosinas y mucho más… La época navideña es especial y aún en estos tiempos de pandemia, Florida está dispuesta a celebrarla con protocolos comenzando en noviembre.

Entre lo que está pautado para esta temporada en varias ciudades, resorts y parques temáticos floridanos se encuentra lo siguiente en destinos populares del estado. Como con todo evento especial las fechas están sujetas a cambios, siempre verifica antes de viajar.

San Agustín

Las “Noches de las Luces” (Nights of Lights) iluminan esplendorosamente la Plaza de la Constitución en la “Ciudad Vieja” y el distrito histórico con un despliegue de unos tres millones de lucecitas del 20 de noviembre al 31 de enero. El resultado es precioso, transformando el casco histórico en un panorama de cuento de hadas. Tranvías y otros transportes turísticos ofrecen paseos por el casco histórico para ver las luces.

Cayos de Florida

Entre los eventos especiales por las Navidades en la linda cadena de Cayos de Florida se encuentra el Desfile de Botes de Key Largo el 11 de diciembre comenzando a las 7:30 p.m. en el Marcador de Millas 104. Durante este evento yates y barcos iluminados y adornados desfilan para el deleite del público. El tema del desfile del 2021 es “Naughty-cal & Nice” (Travieso y bueno).

Kissimmee

La magia de las Navidades viene a Gaylord Palms Resort del 19 de noviembre al 2 de enero. El decorado del resort es espectacular con más de dos millones de lucecitas, abundancia de flores de pascua, un árbol de Navidad de 54 pies de altura y múltiples adornos.

Entre las actividades navideñas en Gaylord Palms se encuentran los deslizadores de nieve, espectáculos en vivo, fotos con Santa Claus, decoración de galletas y casitas de jengibre, y mucho más.

La popular atracción “ICE!” (¡Hielo!) que fue cancelada el año pasado, se canceló de nuevo para el 2021 por restricciones de viajes internacionales que afectan a sus artesanos.

Lake Buena Vista

Los parques y resorts en Walt Disney World celebran la época navideña por todo lo alto con majestuosos árboles de Navidad, luces, flores de Pascua, guirnaldas y otros adornos a partir de principios de noviembre.

Por la pandemia este año, ciertos eventos tradicionales de los parques como la fiesta del Ratón Miguelito, “Mickey’s Very Merry Christmas Party” en el Reino Mágico, no se presentará, pero habrá otro evento festivo nocturno, y la procesión con velas del “Candlelight Processional” en Epcot, que no se presentó el año pasado por la pandemia, se ofrecerá con una modificación, en vez de coros colegiales, empleados de Disney todos vacunados cantarán los villancicos.

Esto es lo que está en el tapete en cada parque de Disney:

En el Reino Mágico se presenta la fiesta “Disney Very Merriest After Hours,” un evento que reemplaza al “Mickey’s Very Merry Christmas Party” con boleto aparte en 24 noches selectas del 8 de noviembre al 21 de diciembre. Ofrece espectáculo de fuegos artificiales, efectos de proyección que transformarán al Castillo de la Cenicienta con lindos diseños apropiados para la época, y desfile navideño incluyendo los populares soldaditos de juguete por la Calle Mayor (“Main Street, U.S.A.”).

En los otros parques de Disney personajes se presentarán para el deleite de los visitantes y también en todos los parques Santa Claus se presentará.

En Epcot, el Festival Internacional de las Fiestas comenzará el 26 de noviembre con especialidades culinarias típicas y un Cookie Stroll (“paseo de galletitas”) y el “Candlelight Processional” (Procesión a la luz de velas) se presentará del 26 de noviembre al 30 de diciembre.

Los visitantes que planean una estadía de varios días para ir a todos los parques y disfrutar al máximo de la época, tienen abundancia de centros vacacionales para elegir. Uno de nuestros favoritos es el Four Seasons Orlando, con bellos adornos navideños incluyendo un majestuoso árbol de Navidad en el salón de recepción, despliegues de chocolate en el lobby, y lucecitas, flores de Pascua y guirnaldas en la pasarela rodeada de palmas del resort. Dulces y golosinas especiales incluyendo helados ricos se ofrecen y en el Spa del centro vacacional hay hasta un tratamiento especial con aceites esenciales de incienso y mirra.

Otro resort favorito es el Walt Disney World Swan & Dolphin que cuenta con adornos, despliegue de chocolates, visitas de Santa y la Sra. Claus en fechas selectas, entretenimiento musical y películas clásicas de las Navidades.

Orlando

Los parques temáticos de Universal Orlando Resort celebran la época este año del 13 de noviembre al 2 de enero.

En las atracciones de Harry Potter, The Wizarding World of Harry Potter –Hogsmeade en Universal Islands of Adventure y en Diagon Alley en Universal Studios Florida habrá decorado navideño, un espectáculo de proyección en el Castillo de Hogwarts y entretenimiento especial.

En la sección de Seuss Landing en el parque Islands of Adventure se presentará el Grinchmas Who-liday Spectacular con el malvado Grinch que se robó las Navidades.