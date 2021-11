Las vacunas

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Cuando decidí ponerme la tercera dosis de la vacuna contra el Covid, Emma puso el grito en el cielo, me reprochó el que exagerara y me esgrimió no sé cuántos argumentos en contra de tantos pinchazos.

Le expliqué con mucha paciencia que estaba probado lo del refuerzo y que no me iba a pasar nada, no tendría reacción adversa y estaría más defendida para evitar la traicionera enfermedad.

A mi abnegada cocinera no la convencieron mis argumentos, pero se resignó, advirtiéndome que estaba dispuesta a cuidarme cuando se presentara la reacción a la inyección.

Al ver que nada me pasó y que la familia entera se puso la tercera dosis, a mi factótum no le quedó más remedio que acudir al dispensario cerca de casa y someterse al pinchazo.

Con la advertencia de que se requiere mostrar el certificado de vacunación para entrar a los establecimientos comerciales, restaurantes y hasta en el trasporte, Emma se apresuró a plastificar su certificado para que no se le estropee.

Ahora se ha vuelto una eficaz propagandista de la tercera dosis, lo único que le falta es meterse a voluntaria para aplicar la vacuna.

Siempre le ha gustado estar al día en materia de enfermedades y medicinas, así fue con el dengue, la chikungunya y todos los demás virus que, a lo largo de estos tiempos, nos han martirizado.

Se empapa muy bien de la enfermedad y sus curas, a través de la radio y los periódicos, tiene dudas a veces, como ocurrió con la tercera dosis, pero cuando se convence, no hay publicidad que rivalice con mi querida cocinera y su eficacia es ¡a prueba de fuego!