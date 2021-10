¡Cuarta dosis! Hay dominicanos que ya la tienen

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

En República Dominicana hay mucha gente sin recibir siquiera la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, mientras que hay varias personas que ya se han puesto una cuarta vacuna. Con esta acción no están de acuerdo médicos de diversas áreas. No se ha logrado que la mayoría ya esté inoculada con las dos aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ya se habla de cuatro porciones por persona, coinciden en opinar la neumóloga María Nicida Beltré y el internista Miguel Ortega.

Testimonios hay varios. Sin embargo, tal vez por lo que entienden los especialistas, de que no está aprobada por el referido organismo internacional, quienes decidieron contarle a LISTÍN DIARIO que ya van por la cuarta dosis de la vacuna contra el virus, prefieren el anonimato, pero sin dejar de responder cinco preguntas realizadas por este medio. ¿Qué le impulsó a ponérsela?, ¿qué tiempo después de la tercera se la puso?, ¿cuál se puso?, ¿le dio efectos secundarios?, ¿la garantiza? Fueron las interrogantes.

Respuestas

Una de las personas que quiso compartir su experiencia respondió: “Me impulsó la seguridad que me da contra el virus. Me puse la cuarta dosis 20 días después de la tercera. Me pusieron la Pfizer, y como efecto secundario, solo me dio cansancio. No soy médico para recomendarla, de hecho, me la puse tomando mi propio riesgo”. Eso contestó una de las personas consultadas de forma sencilla y pidiendo que no se revele su nombre.

“Me impulsó mi interés en tener mayor protección ante la amenaza de nuevas cepas del virus Covid-19. Un mes y 11 días después de la tercera, me la puse la Pfizer y como efecto secundario, solo me dio un poco de molestia en el brazo y por corto tiempo. Y sí, recomiendo esa cuarta dosis porque esto aún no termina”. Al responder, también pidió no decir su nombre, pues como todos saben, los organismos médicos autorizados para que se disponga de una cuarta dosis de vacuna, no han hecho ese llamado.

Siguiendo con el misterio de contar que hay personas que sí han buscado la forma de recibir una cuarta inmunización contra el coronavirus, llega el testimonio de alguien que antes de hacerlo consultó a su médico por los pocos anticuerpos que tenía pese a haber recibido una tercera vacuna.

“Tomé la decisión porque en junio me hice la prueba de anticuerpo y los tenía muy bajos, me la he puesto según los protocolos de tiempo. Tengo dos Sinovac, dos Pfizer. Sensación de agotamiento fue el efecto, y la recomiendo, aunque cada organismo es distinto, y así también las decisiones”, comenta otra persona.

Los que la tienen en sus planes

Mientras algunos deciden no ponerse ni la primera dosis, hay los que están haciendo sus diligencias a ver cómo logran ponerse una cuarta vacuna. Unos alegan que le temen al virus, otros que lo harán porque en el país hay un rebrote, y hubo una persona que dijo a este medio, que debe ponérsela porque se irá a residir a un país donde para entrar le exigen tener dos dosis de Pfizer.

Opinión médica

Tanto la neumóloga como el internista consultados mostraron su desacuerdo con la aplicación de una cuarta dosis, al menos hasta que se demuestre que es una decisión efectiva y oportuna, y que la OMS dé el visto bueno.

“Hay que evitar que la gente haga esto por su cuenta, así impedir que se le dé un giro comercial a este asunto de salud. Hasta ahora, no estoy de acuerdo, porque las autoridades mundiales que deben autorizar luego de una exhaustiva comprobación, no han hablado de una cuarta dosis. Siempre es bueno esperar, sobre todo cuando se habla de un virus que a casi dos años, todavía no terminamos de conocer”, considera Beltré.

Acosta entiende que es lógico que la gente se asuste, sobre todo, en momentos en que sigue hablándose de las nuevas sepas, y en medio de un aumento de los casos en el país, “pero no podemos precipitarnos, hay que esperar. Ahora mismo lo más importante es que la gente se ponga las tres dosis autorizadas en República Dominicana. Hay muchos que no tienen siquiera la primera. Eso es lo que debemos hacer, llamar, concienciar, motivar a que al menos el 70 por ciento tenga sus vacunas”, puntualiza el internista.