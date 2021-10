Emma Polanco: “Mis profesores solo impartirían docencia en la UASD”

Listín Diario

Santo Domingo, RD

La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco, tiene muy claro cuál sería su prioridad si contara con el presupuesto que, asegura, requiere la academia.

El actual es de 9,000 millones de pesos, el mismo que reciben desde 2019.



La primera mujer en dirigir el centro de estudios superiores ha solicitado una partida de 13,000 millones de pesos solo para las labores operativas, pues entiende que para infraestructuras y modernización se necesitaría un presupuesto mucho más alto.



Con ese presupuesto, su primera medida sería asumir la exclusividad de trabajo para los docentes.



“Mis profesores solo impartirían docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo –dice-. Porque la UASD es la gran madre de la educación superior en este país y los profesores imparten docencia en dos y hasta en tres universidades para poder subsistir”.



Considera que un escenario ideal para trabajar con calidad, excelencia y dedicación es que el maestro imparta docencia por ejemplo en la mañana, de 7:00 a 1:00, y que las tardes las dedique a dar asistencia “a esos estudiantes que no entendieron, que tienen problemas, que no pudieron asistir...”



“Eso es lo que se llama calidad y esa es la visión que tengo de que así se pueden lograr los objetivos que tenemos. Tú tendrías un mecanismo de control (...) pero les pagas bien. Y les pagas con la condición de que sean de la UASD nada más".



Este presupuesto también serviría para ofrecer más facilidades de formación para los profesores.



Polanco señala que la universidad paga doctorados a sus maestros con un gran esfuerzo, cuando debería ser una política de la institución.



“¿Cómo? Dentro de mi presupuesto yo voy a decir: este año 20 profesores van a hacer doctorados, porque tengo los recursos para eso. No obstante, los maestros están recibiendo permanentemente capacitación”.



Agrega que no todos los profesores tienen que ser exclusivos, pero sí los grandes especialistas, los investigadores. “Imagínate que nosotros le paguemos a un profesor un doctorado, y luego cuando viene se va a otro lugar a dar el producto que la universidad invirtió, ¿crees que eso es ético?"



Otra prioridad que mejoraría la calidad de la enseñanza es agregar a la plantilla de 3,600 maestros activos otros 2,000, para suplir el déficit de docentes.

“¿Cómo voy a pagar?”



Para Polanco, que asumió el cargo en el 2018, “muchas veces nos quejamos de cosas que no podemos hacer, que no podemos lograr, coas que harías con menos esfuerzos si tuvieras cómo resolverlas”.



Apunta que los días 10 de cada mes se pone a pensar cómo va a pagar la nómina, cuando en realidad debería estar concentrada en otros aspectos académicos.



"Debo pensar en grande, en el desarrollo, en la investigación, en cómo dar más a los estudiantes, viajar más a los distintos recintos, apoyar más a los directores; pero tengo que ponerme a pensar cómo cortar de aquí, cortar de allí, llamar al Presidente: ‘Mire, no tengo con qué pagar’. Eso es una limitante muy grande que pienso que si la universidad no lo tuviera pudiéramos avanzar científicamente mucho más”.

“La virtualidad llegó para quedarse”

Emma Polanco conversó con Listín Diario sobre el inicio del presente semestre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el pasado 13 de septiembre.



Explicó que unos 168,000 estudiantes (la plantilla ronda los 182,000 alumnos) se unieron a las clases en las modalidades virtual y presencial. De estos, hay 4,000 estudiantes para monografía, 10,000 cursando postgrados y 1,300 en el internado de Medicina.



Para este semestre se abrieron 23,600 secciones teóricas y 6,800 secciones prácticas.



“Tenemos unas 13,800 aulas virtuales en estos momentos”, señala Polanco, para quien la virtualidad acogida en el 2020 debido a la pandemia de coronavirus llegó para quedarse.



"Ha sido maravilloso, porque nos ha permitido ser más flexibles y también que los alumnos, no importa dónde se encuentren, puedan participar en el proceso enseñanza aprendizaje en la institución. Ha sido tan exitoso como presencial. La virtualidad para nosotros vino para quedarse”.



La rectora de la UASD estuvo acompañada por el vicerrector de Investigación y Postgrado, Mauro Canario Lorenzo; y el vicerrector docente, Alejandro Ozuna.



Según Polanco, muchos profesores aseguran que les gusta más la virtualidad porque tienen más libertad, no salen tarde en la noche porque imparten docencia desde la casa y esto representa más seguridad para ellos y los alumnos, además de que se aprovecha mejor la docencia.



Para mantener la virtualidad también se necesita dinero, indica la doctora en Economía Aplicada.



“Calidad es dinero, calidad es actualizar y tener actualizados todos los softwares nuevos; todo lo hacemos con dólares para fortalecer nuestra plataforma, porque aunque volvamos a lo presencial, es bueno que se sepa que nunca habrá presencialidad total”.



Porque la universidad no paró ni un momento durante la pandemia, expresa el vicerrector docente, Alejandro Ozuna.



En los últimos dos años, agrega, se han realizado 16 investiduras virtuales y el año pasado egresaron unos 15,000 profesionales.



Rediseño curricular

La rectora informa que la academia está inmersa en la revisión de todos los planes de estudios, para lo que han recibido capacitación de una universidad española.



“Tenemos todos los equipos trabajando en el proceso de rediseño curricular pero no como antes, que era por objetivos, ahora es por competencia”.



El proceso ya está finalizando, adelanta.



Algunos logros

Polanco habla sobre los pasos de avances en la universidad durante su gestión.



“Hemos mantenido la universidad tranquila, hemos hecho muchas cosas que quizás no se pudiesen haber hecho en otro momento”.



Entre esas cosas destaca la compra de vehículos y el remozamiento de áreas como la biblioteca Pedro Mir (en curso), el área de Anatomía y Morfología, el comedor, el dispensario médico y la torre estudiantil (en marcha), así como la habilitación de una cafetería en el edificio administrativo.



También se está trabajando en el campo de béisbol, a propósito de que se acercan los Juegos Deportivos Tony Barreiro.



Además de llevar con éxito la casa de estudios hacia la virtualidad con una plataforma propia y moderna, señala como logro la capacitación permanente de los maestros.



Cuando concluya su gestión, ¿cómo le gustaría a Polanco que la recordaran?



“Como una persona responsable y dedicada al trabajo académico. Con eso sería más que suficiente, porque soy indoblegable con el cumplimiento de los reglamentos de la universidad”, responde la maestra de la asignatura Contabilidad de costos y planificación.

En la UASD, Polanco ha sido directora de la Escuela de Contabilidad, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y fundadora del Instituto de Investigación y Estudios de Género.

Madrugadora

Polanco le contó a Listín Diario que a las 6:30 de la mañana ya se encuentra en la universidad, aprovechando la hora para recorrer todas las áreas, el campus completo, "porque a veces después que una llega a su despacho se envuelve en la cotidianidad y no puede estar caminando para acá y para allá; ya tienes una agenda que cumplir, salir y volver, recibir gente, recibir a los funcionaros, a los muchachos. Yo recibo a todo el mundo".