Importancia del seguimiento: “Después de la prueba negativa, el covid casi me mata”

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

Ariel duró 13 días interno. Como dice él: “me cogí el Covid a chercha”. Aunque sintió varios síntomas, no fue necesario hospitalizarlo. “Pero el caso mío, es extraño. Después que salí negativo fue que sentí los golpes de este virus”.

Así comienza a contarle a LISTÍN DIARIO su historia y la amarga experiencia que vivió luego de estar “libre de Covid”. “Muchacha, yo me hice la prueba para ver si ya no lo tenía, un miércoles, y me sentía bien de verdad. Entré a mi trabajo, todo normal, y en fin de semana, caí en cama”.

Se puso nostálgico y tomó un tiempo para continuar con su relato. “Ya el domingo, yo no era yo, me desmayé y desperté en una clínica. Me dio una isquemia transitoria, algo que parece como un accidente cerebrovascular, producto del daño que el Covid me había hecho a nivel neurológico”. Lo explica como si fuera médico, pero dice que el mal momento lo llevó hacer preguntas, a investigar y a respetar al Covid.

El caso es que, Ariel padeció más del virus después de haber dado negativo en la prueba de control. Su caso es el de muchos otros que, según la neumóloga María Nicida Beltré, se dan porque la gente no tiende a darse el seguimiento que conlleva este tipo de infecciones cuando ha dado con síntomas agudos.

¿Ciclón o tormenta?

La especialista le tiene estas dos denominaciones a los casos de coronavirus que se dan. Su consideración la basa en que luego de la fase aguda de la infección por Covid-19, con prueba negativa, incluso en pacientes asintomáticos, no es una garantía de que ya la persona está libre del virus.

“Por eso es que el seguimiento es lo más importante y obligatorio, ya que la infección puede afectar múltiples órganos del paciente. Se deben evaluar y dar seguimiento a los síntomas sufridos con pruebas de laboratorios confiables y estudios tomográficos que permitan ver con qué tratamiento sigue, en caso de ser necesario”. Así lo considera Beltré.

El seguimiento puede darse inmediato o por período, o sea puede ser a corto o mediano plazo, y eventualmente a largo plazo, pero nunca dejar de seguir al paciente. “No podemos soltarlo a su suerte”.

Más allá de los pulmones

Comenzando por el aparato respiratorio, que es el de más impacto por la infección, hacer pruebas de función pulmonar, repetir tomografías y analíticas. En términos de Cardiología, se debe recomendar el ecocardiograma y evaluar por el cardiólogo con estudios más profundos según sea la necesidad, recomienda la especialista.

No se puede dejar de ver al especialista en Gastroenterología.

Para que mande a realizar estonios sonográficos y endoscópicos. También es prudente buscar ayuda en la Neurología, Hematología, Psiquiatría y otras especialidades para descartar daños o prestar atención en caso de que los haya como le pasó a Ariel que luego una prueba negativa fue que en verdad sintió los embates del Covid.

El seguimiento incluye no descuidar los antecedentes patológicos del paciente previo a sufrir la infección por coronavirus. “Ciclón o tormenta, así le llamo a la infección por Covid, y que luego de afectar debemos reconstruir todo lo azotado por este virus para lograr restablecer el sistema inmune”, puntualiza.

¡A vacunarse!

Además de llamar a la gente a que se preocupe por el seguimiento, la doctora Beltré entiende que la mejor manera de hacerle frente al virus es vacunándose y siguiendo las medidas preventivas.