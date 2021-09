República Dominicana será vista a través de los ojos de un legendario

Ivelisse Villegas

Santo Domingo, RD

En 1986 Robert Cooper pisó por primera la tierra de Quisqueya en Puerto Plata y al ver tanta belleza virgen le pasó lo que a muchos cuando llegan: se enamoró del país y de una mujer con la promesa de volver… Así lo hizo años después y ya tiene 13 años residiendo en la ciudad de Jarabacoa, de donde parte en su moto a recorrer pueblos y valles en busca de emoción y aventura.

Recuerda que en su primera visita aterrizaron en Puerto Plata, viajaba en su propio helicóptero, no era un turista normal, y luego se pasó una semana en Sosúa.



“Todo era muy diferente a como lo es ahora. No había tantas personas. Me enamoré de la simplicidad del país, venía de la Florida. Al año siguiente volví y alquilé un vehículo para recorrer otros destinos, hasta que la vida se metió en el medio y me enamoré de Alida Olivo y ya tenemos 17 años juntos”.

En Jarabacoa comienza todo… Con su esposa decide empezar una compañía para hacer turismo en motores y a extranjeros, a quienes vende fantasía, aventura y emoción.



“53 años montando bicicleta me dan propiedad y confianza para mostrarles a otros los mejores senderos y paisajes de la isla de forma segura”.

Él ha visto suficiente y quiere que el mundo sea parte en pantalla grande, desde cual litoral, y para esto se ha unido al afamado director cinematográfico Claudio von Planta, Gevin Fax, Bob Hite, Alexandra Guerrero, productora de TWIP, para crear el documental “Two Wheels in Paradise: Hispaniola” (TWIP). Será narrado por Sergio Carlo.

Además de la novedad de realizar este documental que proyectará la belleza de República Dominicana, su geografía, turismo, paisajes, cultura, historia, gastronomía, la música y su gente, es contar entre el reparto con Claudio von Planta, famoso por recorrer el mundo junto al actor Ewan McGregor y Charley Boorman en su viaje en motocicleta Long Way Round hacia el este de Londres a Nueva York en 2004, Long Way Down de Escocia a Sudáfrica en 2007, y Long Way Up de Ushuaia a Los Ángeles en 2019.

Claudio von Planta vino al país exclusivamente para la presentación oficial del proyecto y Listín Diario conversó con ambos, en presencia de Alejandra Guerrero, su traductora.

Quién es Claudio Von Plata

Es de origen suizo. Tiene todas las características de un hombre de aventura: simpático, le gusta lo simple, conversador con la gente, arriesgado. Desde pequeño sabía que iba a salir de su país a explorar, a conocer otros lugares y a mostrar la parte más bonita de la vida.



Es su primera visita a República Dominicana y no se sorprende, pues esperaba una temperatura así, la arena, el sol, y al experimentar el tráfico no sintió miedo, pues a él nada lo detiene para vivir una aventura en República Dominicana, que según él, llegó para que el mundo vea a través de sus ojos el país y, sobre todo, lo maravilloso de hacerlo en motores, porque te permite conectar con la gente.



“Sabía que iba a ser bonito, pero he visto una diversidad completa que me tiene impresionado en pocos días. He viajado el mundo y este país tiene las carreteras perfectas para la aventura en motores. Si un día decido quedarme en uno, este estaría entre los elegidos”, asegura.



Von Plata es periodista y fotógrafo con experiencia en zona de guerra. Estuvo en la Franja de Gaza, en Afganistán, trabajando por mucho tiempo cubriendo los conflictos en esta zona de guerra, pero su aventura comienza cuando en el 2004 recibe una llamada de una compañía de Londres para firma una aventura en motores por todo el mundo. Era para firmar con su cámara el recorrido de los famosos Ewan McGregor y Charley Boorman y aceptó. El trabajo era para varios pero él lo hizo solo, porque le gusta trabajar así.

Este cambio en su vida no fue planeado, pero esta aventura le permitió viajar por el mundo, mostrar lo bonito, y dejar la guerra. “La noticia siempre muestra un solo lado y no representa el mundo real”, dijo.

Concepto del documental

El proyecto se filmará en el 2022, y es bueno que los dominicanos, inversionistas y el Gobierno se enteren de que el documental se rodará durante siete semanas y será presentado en inglés y español, con una duración de 120 minutos.

Con una emoción que contagia, afirman que será un recorrido 40 días, para explorar en los rincones más hermosos del país, la gran diversidad de las diferentes ciudades y sus atractivos turísticos de una forma diferente, y que millones de televidentes en todo el mundo conocerán República Dominicana y la podrán apreciar a través de las actividades de los protagonistas.

El proyecto tendrá un impacto importante en el turismo Marca País, promocionando la experiencia de explorar los atractivos de Jarabacoa, Manabao, Moca, Cabrera, Pedernales, Bahía de las Águilas, Nagua, Samaná, Monte Plata, Juan Dolio, Hato Mayor, Los Haitises, Miches, Boca de Yuma, Macao, La Romana, Santo Domingo, Santiago, Cabarete, Puerto Plata, Maimón, Monte Cristi, Dajabón, San Juan de la Maguana, Barahona, San José de Ocoa, San Cristóbal, Bonao y Constanza, entre otros.

Dijo que en cada pueblo conocerán su gente, su cotidianidad, las características que lo hacen único en su región y sus atractivos turísticos.