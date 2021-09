Santuario Nacional en Moca, un templo levantado con la colaboración del pueblo

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo, RD

‘El templo más hermoso de la República’. Es el comentario con el cual de manera personal califica un mocano, el escritor y ex ministro de Cultura José Rafael Lantigua, a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús que se levanta en su ciudad natal. Tal vez tenga razón, me digo mientras repaso la impresión que me causó tropezarme de buenas a primeras con su alargada fachada lateral. Un entusiasmo igualado por Alexis, mi hijo menor, que desde la calle Sánchez empieza a tomar fotos de este Patrimonio Monumental de la República Dominicana. Ya frente a su fachada, al tiempo que levanto la vista hacia el reloj público y el carrillón con las cinco campanas donadas por familias mocanas vislumbro cómo hacia la cruz lumínica, en lo alto, una grisácea nube se acerca entrometida. Por la hora la iglesia está cerrada. Alexis promete que volveremos en el futuro para conocer su interior.

Ubicado en un hermoso y bien cuidado conjunto cuya manzana abarca 6,765 metros cuadrados, incluyendo la Plazoleta Don Bosco y los jardines, el magnífico templo concebido en la década de 1940 por el padre salesiano Antonio Flores es el resultado de un trabajo colectivo de los mocanos.

En el libro publicado por el Patronato Pro-Conservación Santuario Nacional Sagrado Corazón de Jesús, en Ediciones de la Secretaría de Estado de Cultura, se recuerda que el 3 de mayo de 1946 quedó constituido, en el Ayuntamiento de Moca, el patronato pro construcción de la iglesia. Y para recaudar fondos la primera actividad fue repartir 500 alcancías en Moca y en los campos cercanos. La primera alcancía recabó 97 pesos. En ese entonces era considerada una suma elevada. Con anterioridad, los esposos Antonio Manuel Cabrera y Ana Antonia Morín de Cabrera donaron terreno para ampliar el solar donde se levantaba la iglesia de madera de la parroquia del Corazón de Jesús.

Dicha iglesia de madera no sufrió daño alguno cuando muchas otras edificaciones se vieron afectadas durante el terremoto del 4 de agosto de 1946. Lo cuentan Virginia Flores Sasso y Esteban Prieto Vicioso, en ‘Un pueblo unido por la fe, Espacios de devoción’, publicado por el Banco Popular, El sismo provocó que durante varios días las personas del campo fueran en procesión a rezar, cantar y clamar misericordia. Algunos, como penitencia, llegaban cargando piedras pesadas que allí dejaban. Estas fueron utilizadas en los cimientos del nuevo templo.

Detalles

-El exterior del templo tiene elementos del neogótico combinado con elementos clásicos (Flores/Prieto).

-La iglesia mide 50 metros de largo y 22 metros de ancho. La bóveda central tiene una altura de 15 metros y la torre 50 metros.

-El diseño y los cálculos estuvieron a cargo del ingeniero Humberto Ruiz Castillo. La construcción, del maestro Luis Breda.

Este domingo 3

Con motivo de las Fiestas Patronales Nuestra Señora del Rosario en Moca y la celebración del Día del Mocano Ausente o No Residente, este domingo 3 de octubre tendrá lugar el tradicional Viaje Retorno a Moca, con un programa especial en dicha ciudad.